Зовсім юний різновид китайського покеру – Ананас – стрімко розвивається і набуває дедалі більшої популярності. Гра є динамічною, вимагає швидкого прийняття рішень і гнучкої стратегії.

Свою назву Ананас або Pineapple отримав від однойменного різновиду Холдему, де на префлопі гравці замість двох карт отримують три. Батьківщиною Ананасу по праву вважають Азію, звідки гра лише кілька років тому прийшла на всесвітній покерний ринок. Сьогодні в китайський покер Pineapple активно грають насамперед в онлайні, зокрема, на українській платформі PokerMatch.

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Базові правила гри в китайський покер Ананас

В основі Ананасу лежить Техаський Холдем, а саме комбінації найпопулярнішого різновиду гри. Ключова відмінність – в Пайнеплі їх, комбінацій, потрібно зібрати одразу три. Для цього у кожного гравця є три бокси, де він формує свою підсумкову руку. Верхній бокс складається із 3 карт, середній і нижній – із 5 (Приклад 1).

(Приклад 1)

"Мертва рука"

Під час формування комбінацій гравець повинен дотримуватись чіткої ієрархії. Комбінація із нижнього боксу повинна бути старшою за середню, та своєю чергою повинна переважати за силою верхній бокс. В разі недотримання принципу старшинства, оголошують "мертву руку".

Гравець 1 зібрав "мертву руку", оскільки комбінація із середнього боксу –2 пари – перебила пару 99 із нижнього боксу (Приклад 2). "Мертвою" виявилась рука і у гравця 2, який зібрав найсильнішу комбінацію – пару QQ у верхньому боксі.



Приклад 2

Роздача карт і вулиці у покері Ананас

За столом у покері Ананас перебувають не більше трьох учасників, кожен з яких отримує карти по черзі впродовж 5 вулиць. Спочатку покеристам роздають по 5 карт, які потрібно на власний розсуд розмістити у трьох боксах. Починаючи із другої вулиці і до моменту формування остаточної руки, роздають уже по 3 карти. Одну зайву кожен гравець скидає.

Відтак, заповнення боксів із 13 секцій відбувається за схемою 5+2+2+2+2. Перекладати карти після завершення вулиці гравці не можуть. Опоненти бачать лише карти, розкладені у бокси. Скинуті карти залишаються закритими.

Режим "Фантазія" в Китайському покері

В покері Ананас, окрім традиційних рук, передбачений також режим "Фантазія". Якщо гравець склав комбінацію QQ (пара дам) або вище в верхньому боксі і його рука не "мертва", він отримує перевагу під час наступної роздачі. Гра продовжується на одну руку в режимі "Фантазія", і гравець 2 отримує одразу 14 карт, 13 з яких він використовує для складання комбінацій (Приклад 3).



Приклад 3

Різновиди режиму "Фантазія" в покері Ананас

За 3-max столами "Фантазія" розкладається в останню чергу (після розкладання карт опонентами). У разі якщо гра ведеться за столами з "Прогресивною Фантазією", можуть роздати від 14 до 17 карт, залежно від сили комбінації в верхньому боксі.

У деяких випадках "Фантазія" може повторитися, якщо гравець виконає певні умови під час складання комбінацій. Класичний повтор "Фантазії" передбачений в разі складання сету у верхньому боксі, або від каре в нижньому. Нескінченний повтор триватиме доти, доки покерист щоразу не складатиме сет у верхньому боксі і каре+ в нижньому. В обох випадках рука гравця не повинна бути "мертвою".

Підрахунок балів в Китайському покері

В Китайському покері гра ведеться на куші, які є своєрідним аналогом класичних блайндів. У турнірному Ананасі розмір кушів зростає залежно від регламенту. Під час підрахунку балів, їх сума множиться на розмір куша і визначається кількість фішок яку виграв/програв кожен із гравців.

Наприкінці кожної роздачі проводиться підбиття підсумків при парному порівнянні руки кожного покериста з іншими у відповідних боксах: нижній з нижнім, середній із середнім і верхній з верхнім (Приклад 4). У випадку рівносильної комбінації на одній з ліній (наприклад, у двох гравців рівнозначний флеш у нижньому боксі), за цю руку жоден гравець не отримає балів.



Приклад 4

Бонуси та їх вартість в покері Ананас

Окрім очок, здобутих у порівняннях, в Ананас покері гравцям також нараховуються бонуси – роялті – за зібрані комбінації, за умови відсутності "мертвої" руки. Бонуси формують згідно з американськими і російськими правилами, їх вартість і відмінності вказані у таблиці.

Лінія Комбінація Російські правила Американські правила Нижня лінія Стріт 2 Флеш 4 Фулл-Хаус 6 Каре 8 10 Стріт-Флеш 10 15 Флеш-Рояль 15 25 Середня лінія Сет 2 Стріт 4 Флеш 8 Фулл-Хаус 12 Каре 16 20 Стріт-Флеш 20 30 Флеш-Рояль 30 50 Верхня лінія 66 1 77 2 88 3 99 4 TT 5 JJ 6 QQ 7 KK 8 AA 9 222 10 333 11 444 12 555 13 666 14 777 15 888 16 999 17 TTT 18 JJJ 19 QQQ 20 KKK 21 AAA 22

Основними особливостями цього різновиду покеру є істотна невизначеність в процесі гри і швидкість прийняття рішення. Відтак в китайському покері Ананас важко дотримуватись чіткої стратегії, а інколи не завадить довіритись інтуїції. Сьогодні Пайнепл вважають найбільш перспективним різновидом інтелектуальної гри, який незабаром може скласти гідну конкуренцію класичним дисциплінам.