Покер – це більше, ніж інтелектуальна гра. Сьогодні онлайн-покер дає можливістю заробляти реальні гроші та будувати кар’єру. Щоб почати гру на реальні гроші, потрібні знання правил, вибір правильного онлайн-руму та практика.

Що таке руми, які вони бувають?

Покер-руми – спеціальні майданчики, які об’єднують людей зі всього світу за віртуальними столами для гри в онлайн-покер на гроші. Загалом руми можно умовно поділити на 4 категорії:

- Топ-руми. Наймасштабніші майданчики, які відповідають усім критеріями щодо софту, дизайну, підтримки, і володіють багаторічним авторитетом на ринку.

- Молоді руми, які швидко розвиваються та дають можливість набити банкрол з нуля, використовуючи бездепозитні бонуси та акції.

- Руми, які позиціонують себе як надійні платформи, але на практиці часто неповністю виконують своїх зобов’язань.

- Руми, які не володіють необхідною кількістю позитивних параметрів. Переважно за ними помічено шахрайську діяльність.

Щоб потрапити в руми перших трьох категорій та оминути останню, варто оцінити всі переваги майданчика, і тільки після цього грати в покер на гроші.

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За якими критеріями оцінювати рум?

Інтерфейс та дизайн. Застарілий зовнішній вигляд та відсутність зручної панелі керування означає, що власники платформи не зацікавлені в розвитку мережі. Відповідно, платформа може оголосити про закриття в будь-який момент і не факт, що вам повернуть ваші гроші. Адаптація під різні платформи та операційні системи. Доступність на будь-якому пристрої – це свідчення масштабності сервісу. Обираючи рум, щоб грати в покер на гроші, переконайтесь, щоб компанія дбала про вчасну адаптацію столів. Широкий вибір способів оплати. Кожний платіжний метод – це доказ, що компанія пройшла аудит або комплаєнс. За кожною затвердженою системою оплати стоїть серія перевірок власників майданчика. Утім, цей критерій не є пріоритетним у визначенні надійності і зручності покер-руму. Швидкість кешаутів. Якщо тех-підтримка оперативно реагує на ваш запит про вивід грошей, компанії можна довіряти. І навпаки – кожна заборгованість потягне за собою майбутні проблеми, тому рекомендується не грати онлайн на гроші, якщо руми перманентно затримують транзакції. Винятком можуть стати відтермінування, пов’язані із "гаманцем", на який здійснюють кешаут. Акції та спеціальні пропозиції. Ці критерії є зайвим доказом того, що покер-рум не лише дбає про своїх постійних клієнтів, але й готовий допомогти новачкам. Депозитні бонуси, акції та безкоштовні турніри є хорошими мотиваторами для новоприбулих клієнтів руму. Відгуки, реклама та кількість резидентів. Якщо пошукові системи не знаходять згадок про покер-рум, відсутні "живі" відгуки, або в румі перебуває не більше десятка гравців, не поспішайте давати свої платіжні дані. Надійність. Дізнайтеся про алгоритми. Якщо онлайн-покер на майданчику відбувається між реальними гравцями, це забезпечує чесні умови гри та підвищує шанс на виграш. Достеменно виявити бота за столом майже нереально, утім, завдяки відгукам і рекомендаціям більш досвідчених гравців, можна мінімізувати ризики.



Онлайн-покер. Фото: Getty Images

Чи можливо заробити на покері онлайн?

Так, покер — це можливість заробити гроші онлайн. І для того, щоб ввійти в систему потрібно знати не так багато нюансів.

Щоб почати грати в покер на гроші, важливо визначитися з онлайн-румом, дізнатися про мінімальний ліміт обраного майданчика та ознайомитися з його правилами.

Розпочинаючи кеш-гру на реальні гроші, важливо врахувати свій попередній досвід. Відповідно до цього підбирається найбільш оптимальний варіант гри в онлайн-покер. Перші ігри відбуваються на низьких лімітах, оскільки вони не становлять високого ризику для банкрола. Не варто забувати, що і тут є свої регуляри. Відтак, лише склавши їм гідну конкуренцію, побивши ліміт, можна готуватись до наступного рівня складності.

Заробити гроші у покері вам допоможе постійна практика, а найбільш оптимальною стратегією буде застосування тайтово-агресивного стилю. Водночас, із практикою, не варто гребувати використанням блефу. Часто імітація сили руки буде запорукою успіху в боротьбі із іншим регуляром. На противагу, можливість заробити реальні гроші в онлайн-покері знижується, якщо гравець перебуває в стані тільту. Важливо уникати емоційних гойдалок та контролювати свій стан протягом всієї гри.

Покер онлайн на гроші: почати безкоштовно та без вкладень

Усі покерні платформи дружні для нових гравців. Тому для тих, хто хоче розкрутитися без додаткових вкладень грошей, пропонують взяти участь у фріролах. Для того, щоб брати участь в таких іграх, достатньо просто зареєструватися та дотримуватися правил спільноти.

Безкоштовні турніри прогнозовано набирають велику кількість учасників. Крім того, у фріролах часто передбачена пришвидшена структура підвищення блайндів. Це ускладнює виграш значних сум, але велика конкуренція допоможе вам отримати необхідний досвід для подальшого просування у кар’єрі. Зрештою, безкоштовні турніри – ідеальний варіант для отримання стартового капіталу, який знадобиться для участі в перших недорогих турнірах.

Для тих, хто шукає, де почати грати на гроші, пропонуємо рейтинг із характеристиками найбільш популярних покер-румів в Україні – PokerMatch, PokerStars, PartyPoker, 888poker, GGПокерок.



Онлайн-покер. Фото: heunionjournal.com

Переваги та ризики гри онлайн

Переваги

Покер — це можливість прокачувати стратегічне мислення, вивчати психологію опонента, вчитися витримці та керувати емоціями. Онлайн-покер на провідних майданчиках зберіг класичні цінності гри, додавши ряд переваг, важливих для сучасного світу.

- Це просто. Щоб розпочати безкоштовну гру, достатньо лиш зареєструватися. Потрібен ваш час, розуміння правил та бажання вдосконалювати стратегію онлайн гри.

- Ненормований графік. Гравець в онлайн-покер сам визначає свій робочий день, підлаштовуючись під конкретну серію турнірів, чи стабільну активність за кеш-столами певного ліміту.

- Можливість провести більше ігор. Через те, що покер онлайн динамічніший, аніж жива версія, гравець може заробити більше грошей за короткий проміжок часу, одночасно граючи за кількома столами.

- Самостійний вибір типу гри, кількості учасників та їх рівня майстерності.

- Гра онлайн на гроші, а також можливість почати зі спеціальних безкоштовних пропозицій.

- Безготівковий ввід та вивід грошей.

Ризики

Попри те, що онлайн гра економить час, дозволяє спілкуватися з іншими гравцями та може фінансово забезпечувати ваше майбутнє, існують ризики.

Якщо в класичній версії гравці часто стають жертвою недосвідченості, онлайн-версія додає ще й ризик махінацій. В останні роки такі ситуації трапляються вкрай рідко і не стосуються провідних покер-румів, яким немає змісту ризикувати своєю репутацією. Тому слід обирати перевірені майданчики для гри.

Для стабільної гри в онлайн-покер рекомендують завести окремий ПК, виключно для "катки". Це дозволить вберегти ваш ігровий комп’ютер від загрози зараження вірусом, а отже, закриє шлях шахраям до вашого покерного аккаунту.

Законність покеру онлайн в Україні

Турнірний живий покер в Україні уже кілька років має статус виду спорту. Чого не скажеш про гру в онлайні. У 2020 році в Україні прийнято законопроект "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Окрему увагу тут приділили онлайн-покеру.

1. Регулюванням сфери азартних ігор буде займатися Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор при уряді.

2. Організатором азартних ігор може стати тільки місцева юридична особа зі статутним фондом не менше 30 мільйонів гривень.

3. Всі оператори повинні мати сайт в доменній зоні .ua і мати підключення до системи онлайн-моніторингу.

4. Сайти всіх інших операторів, які не мають української ліцензії та працюють на інших доменах, можуть блокуватися на території країни на вимогу Комісії.

5. Особи молодші за 21 рік не можуть бути допущені до послуг гральних компаній.

6. Особи з гральною залежністю будуть включені в реєстр обмежень і їх допуск до ігор буде заборонено на термін до 3 років.

7. Резидентам Росії заборонено мати гральний бізнес в Україні.

В 21 столітті онлайн-покер зробив потужний стрибок, перетворившись із доступної розваги на справжню галузь, яка іде в ногу із сучасними технологічними тенденціями. Інтелектуальна гра у мережі Інтернет стала повноцінною професією для сотень тисяч людей і серйозним конкурентом для живої гри. Цьогорічна Всесвітня серія зайвий раз довела затребуваність онлайн-покеру, якому не страшна пандемія, і який здатен в короткі терміни об’єднати сотні тисяч гравців із різних куточків світу.