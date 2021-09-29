Шведський хайролер Ніклас Астедт приєднався до Майкла Адамо в ексклюзивному клубі гравців, які чотири рази вигравали титул чемпіона в головному онлайн-турнірі тижня.

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Турнір Super Millions вважається одним із найскладніших в онлайн-покері через бай-ін 10 300 доларів. Але в той же час його призовий фонд приваблює найкращих гравців з усього світу. Останній турнір зібрав гарантію 1,5 мільйона доларів. Ніклас Астедт вийшов за фінальний стіл усього лише з 8 стеком. Однак це не завадило шведу забрати головний грошовий приз – 316 тисяч доларів.

Ключова роздача для Нікласа "lena900" Астедта трапилася в компанії двох шорстеків Романа "RRomashka" Ємельянова і Руї Ферейри. Швед виграв гігантський банк завдяки потрійному олл-іну. Отримавши мінрейз від росіянина, "lena900" зіграв хитрий кол із королями на малому блайнді. Пастка спрацювала одразу для двох. Бразилець, маючи кишенькову пару десяток на ББ, поставив усі фішки в банк і на свій подив отримав два коли. Королі Астедта встояли.

Позбувшись міцних опонентів, Ніклас зустрівся в хедз-апі з гравцем із Колумбії "0asis". Незважаючи на різний рівень кваліфікації, дуель вийшла цікавою. У вирішальній роздачі обидва мали чесні 50% на перемогу, але пощастило як завжди Астедту. Його десятки затягли фліп проти AQ.

Шведський хайролер отримав за свою перемогу 316 тисяч доларів, колумбійцеві дісталися пристойні 250 тисяч.