Турнир Super Millions считается одним из самых сложных в онлайн-покере из-за своего бай-ина 10 300 долларов. Но в то же время его призовой фонд привлекает лучших игроков со всего мира.

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Последний турнир собрал гарантию 1,5 миллиона долларов. Никлас Астедт вышел за финальный стол всего лишь с 8 стеком, однако это не помешало шведу взять главный денежный приз – 316 тысяч долларов. Ключевая раздача для Никласа "lena900" Астедта случилась в компании двух шорстеков Романа "RRomashka" Емельянова и Руи Феррейры. Швед выиграл гигантский банк благодаря тройному олл-ину. Получив минрейз от россиянина, "lena900" сыграл хитрый колл с королями на малом блайнде. Ловушка сработала сразу для двоих. Бразилец, имея карманную пару десяток на ББ, пошел в олл-ин, и к своему удивлению получил два колла. Короли Астедта устояли.

Избавившись от крепких оппонентов, Никлас встретился в хедз-апе с игроком из Колумбии "0asis". Несмотря на разный уровень квалификации, дуэль получилась интересной. В решающем выставлении оба имели честные 50% на победу, но повезло как всегда Астедту. Его десятки затащили флип против AQ.

Шведский хайроллер получил за свою победу 316 тысяч долларов, колумбийцу достались солидные 250 тысяч.