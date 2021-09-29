Днем народження онлайн-покеру вважається дата 1 січня 1998 року. У цей день на ігровій платформі сайту Planet Poker була зіграна перша роздача на реальні гроші.

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Ренді Блумер із Канади першим у світі кинув виклик покерній онлайн-індустрії. Інженер за освітою, більшу частину свого життя присвятив військово-морській кар'єрі. Він дослужився до звання лейтенант-командера, перш ніж прийняти пропозицію про достроковий вихід на пенсію з намірами створити перший онлайн покер-рум.

Засновник першого в світі онлайн покер-руму Ренді Блумер / Фото Вікіпедія

Депозит банківським чеком і високі ліміти

У ті часи люди грали в покер тільки в казино або вдома. Ренді Блумера приваблювала ідея, що любителі покеру з різних країн світу зможуть грати один проти одного, не виходячи з дому.

На платформі Planet Poker грали в Лімітний Холдем і тільки кеш. Мінімальний ліміт 3/6 доларів. Якість з'єднання бажала кращого – дисконнект у боротьбі за великі банки сильно дратував гравців.

Депозити здійснювалися банківським чеком. Гравець заповнював відповідний бланк, йшов на пошту та відправляв його на зазначену адресу. Лише потім гроші з'являлися у касі. Для виведення процедура така ж, але у зворотному порядку. Набагато пізніше з'явилася можливість депозиту через банківську карту.

Лобі першого онлайн покер-руму / Фото beastsofpoker.com

От і казочці кінець

До 2000 року Planet Poker залишався єдиним румом в інтернеті, де збиралося понад 1 000 гравців за столами одночасно. Проблеми онлайн-майданчика нікуди не зникали, через що в підсумку його затьмарили конкуренти.

На початку 21 століття почали з'являтися значно потужніші руми. Вони переважали Planet Poker у технічному плані, активно впроваджували маркетинг і були навчені помилками попередника.

Коли конкуренти досягали відмітки у понад 100 000 активних гравців за столами, Planet Poker скромно тримав свою тисячу. Після подій "Чорної п'ятниці" 2006 року покер-рум прибрав гру на реальні гроші, а в 2017 офіційно закрився.