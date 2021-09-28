Цього тижня турнір із гарантією мільйон доларів був доступним для гравців низьких лімітів. Бай-ін події зменшили вдвічі (54,5 доларів), тому бажаючих поборотися за солідні призові в онлайні вистачало.

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За фінальний стіл потрапили аж двоє українців. Це невідомі широкому загалу гравці "murr018" та "iLonaRider". Останній швидко вилетів і заробив 8 000 тисяч доларів, а от "murr018" боровся до останнього. У хедз-апі він зустрівся з бразильським регуляром Педро "AkgringoAK" Костою.

Дуель починалася з потрійною перевагою за стеком для бразильця. Ситуація кілька разів змінювалася. "murr018" навіть вийшов у лідери, коли переїхав AQ опонента з рукою A10. Проте мрія українця не здійснилася. Вирішальний фліп склався на користь суперника. Шестірки українського гравця не встояли перед A10s.

Обидва оформили свій найбільший виграш в онлайні. Бразилець забрав 111 000 доларів, українець – 80 000.