Покерний портал Thehendonmob, який уміє найкраще рахувати призові покеристів, відзначив головних героїв 2021 року.

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Майкл Адамо (9 418 837 доларів призових за рік)

Для хайролера Майкла Адамо 2021 рік став найуспішнішим в кар’єрі. Австралійський професіонал накопичив майже 9,5 мільйонів доларів призових, а це більше половини його загального доробку. Дивовижно, але ця сума вмістилась лише у 13 ІТМ, однак, зважаючи на бай-іни турнірів і вагу призових, результат перевищив усі очікування Адамо.



Майкл Адамо / фото PokerNews

Найкрутіший занос – 3 402 000 доларів – Майкл оформив у Лас-Вегасі, тріумфувавши в турнірі за 300 000 доларів. Не забуваймо, що австралієць не пас задніх і на головному покерному фестивалі Світовій серії. Адамо виграв одразу два браслети в івентах з Безлімітного Холдему за 50 000 доларів (1 132 968 доларів призових) і за 100 000 тисяч (1 958 569 доларів).

Корай Алдемір (8 000 000 доларів призових за один турнір)

Після річної паузи покерна спільнота отримала нового чемпіона світу. Корай Алдемір здолав 6 649 суперників у найпрестижнішому живому турнірі WSOP Main Event і поклав до кишені 8 мільйонів доларів. Це найвагоміший приз, який вдалось виграти за рік в одному турнірі.



Корай Алдемір / фото PokerGO

Німецькому покеристу цього виявились цілком достатньо, аби завершити сезон на провідних позиціях за сумою загальних призових. До чемпіонських 8 мільйонів Корай Алдемір додав лише трохи більше 100 тисяч доларів, які виграв в інших івентах.

Алі Імсіровіч (14 трофеїв за рік)

Боснійський регуляр у 2021 році став справжнім еталоном живого турнірного покеру. Імсіровіч розривав турніри хайролерів із вражаючим ККД. Алі виграв 14 трофеїв і ще 10 разів фінішував на подіумі. Результативність покериста трансформувалась у понад 6 мільйонів доларів призових, які здобув за сезон.



Алі Імсіровіч / фото PokerGO

Зрештою, саме Алі Імсіровіч завершив рік на першій сходинці престижного рейтингу GPI. Крім того, боснійцю не було рівних в розбірках покерного туру від PokerGo, де він випередив вже згаданого Майкла Адамо.

Педро Паласіо (140 ІТМ за рік)

Педро Паласіо впродовж 2021 року гріндив не менш наполегливо, аніж попередній герой. Щоправда, американець спеціалізується на грі на значно нижчих лімітах. Паласію катає із ABI 150 і зірок із неба не хапає. Утім, саме цьому покеристу належить сезонний рекорд за кількістю потраплянь у гроші в живих турнірах. Педро Паласіо побував у призових зонах аж 140 івентів.



Педро Паласіо / фото seminolehardrockpokeropen

Покерні пілігрими із Італії

Незважаючи на послаблення карантинних обмежень, у 2021 році не всі країни змогли навстіж відкрити свої покерні кордони. Це не завадило італійцям Клаудіо Ді Джакомо та Андреа Річчі відвідати по 6 покерних локацій. Ді Джакомо встиг побувати на турнірнах в Чехії, Італії, Словенії, Ліхтенштейні, Франції та Естонії. Покерний маршрут Річчі пролягав через Чехію, Нідерланди, Італію, Кіпр, Ліхтенштейн та Сан-Марино.



Андреа Річчі / фото Poker Central

Останній, на відміну від свого співвітчизника, зумів сторицею компенсувати витрати на перельоти і проживання. Андреа Річчі оформив два круті заноси, які принесли італійцю 440 тисяч доларів призових.