Покерный портал Thehendonmob, умеющий лучше всего считать призовые покеристов, отметил главных героев 2021 года.

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Майкл Адамо (9 418 837 долларов призовых за год)

Для хайролера Майкла Адамо 2021 год стал самым успешным в карьере. Австралийский профессионал накопил почти 9,5 миллиона долларов призовых, а это более половины его общего заработка. Удивительно, но эта сумма уместилась лишь в 13 ИТМ, однако, несмотря на бай-ины турниров и вес призовых, результат превысил все ожидания Адамо.



Майкл Адамо / фото PokerNews

Самый крутой занос – 3 402 000 долларов – Майкл оформил в Лас-Вегасе, триумфировав в турнире за 300 000 долларов. Не будем забывать, что австралиец не отставал и на главном покерном фестивале Мировой серии. Адамо выиграл сразу два браслета в ивентах с Безлимитного Холдема за 50 000 долларов (1 132 968 долларов призовых) и за 100 000 тысяч (1 958 569 долларов).

Корай Алдемир (8 000 000 долларов призовых за один турнир)

После годовой паузы покерное сообщество получило нового чемпиона мира. Корай Алдемир одолел 6 649 соперников в самом престижном живом турнире WSOP Main Event и положил в карман 8 миллионов долларов. Это самый весомый приз, который удалось выиграть за год в одном турнире.



Корай Алдемир / фото PokerGO

Немецкому покеристу этого оказалось вполне достаточно, чтобы завершить сезон на ведущих позициях по сумме общих призовых. К чемпионским 8 миллионам Корай Алдемир добавил лишь чуть более 100 тысяч долларов, которые выиграл в других ивентах.

Али Имсирович (14 трофеев за год)

Боснийский регуляр в 2021 году стал настоящим эталоном живого турнирного покера. Имсирович разрывал турниры хайролеров с впечатляющим КПД. Али выиграл 14 трофеев и еще 10 раз финишировал на подиуме. Результативность покериста трансформировалась в более 6 миллионов долларов призовых, которые получил за сезон.



Али Имсирович / фото PokerGO

В конце концов, именно Али Имсирович завершил год на первой строчке престижного рейтинга GPI. Кроме того, боснийцу не было равных в разборках покерного тура от PokerGo, где он опередил уже упомянутого Майкла Адамо.

Педро Паласио (140 ИТМ за год)

Педро Паласио в течение 2021 года гриндил не менее настойчиво, чем предыдущий герой. Правда, американец специализируется на игре на значительно более низких лимитах. Паласио катает с ABI 150 и звезд с неба не хватает. Именно этому покеристу принадлежит сезонный рекорд по количеству попаданий в деньги в живых турнирах. Педро Паласио побывал в призовых зонах аж 140 ивентов.



Педро Паласио / фото seminole hard rock poker open

Покерные пилигримы из Италии

Несмотря на ослабление карантинных ограничений, в 2021 году не все страны смогли настежь открыть свои покерные границы. Это не помешало итальянцам Клаудио Ди Джакомо и Андреа Риччи посетить по 6 покерных локаций. Ди Джакомо успел побывать на турнирах в Чехии, Италии, Словении, Лихтенштейне, Франции и Эстонии. Покерный маршрут Риччи пролегал через Чехию, Нидерланды, Италию, Кипр, Лихтенштейн и Сан-Марино.



Андреа Риччи / фото Poker Central

Последний, в отличие от своего соотечественника, сумел сторицей компенсировать затраты на перелеты и проживание. Андреа Риччи оформил два крутых заноса, которые принесли итальянцу 440 тысяч долларов призовых.