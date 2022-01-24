Розкішним подарунком для учасників серії став турнір хайролерів Leon's Challenge за участю флагмана гемблінгової індустрії у Європі Леона Цукерника.

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Леон Цукерник / фото PokerMatch

Незважаючи на чималий бай-ін у 150 000 гривень, турнір зібрав 33 входи, а чемпіон Олексій Кравчук отримав 1 750 000 гривень призових. Ще одним мільйонером за підсумками серії судилось стати Сергію Поповичу, який тріумфував в Головній події. Турнір з бай-іном 20 000 гривень зібрав 316 входів, а призовий фонд сягнув рекордної позначки у 5 289 000 гривень. У хедз-апі Сергій Попович здолав ще одного українця Михайла Валігуру і виграв мільйон гривень.

Трансляція фінального столу Головної події. Відео.

Окрім господарів PokerMatch UA Millions, за призові активно боролись спортсмени із США, Ізраїлю, Грузії, Білорусі, Норвегії, Латвії, Литви, Німеччини. Гості української столиці також не залишились на голодному пайку. Турнір PM Millions Lets Fight виграв грузин Генрі Хачапурідзе, а титул в турнірі хайролерів Progressive Heavyweight KO оформив білорус Міхаіл Любашко. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.



Зірки українського покеру на серії PokerMatch UA Millions / фото PokеrMatch