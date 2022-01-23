Tremzin’s Million PKO з бай-іном 2,5 тисячі гривень передбачав 5 входів на кожного гравця. Гліб Тремзін цією опцією скористався сповна, однак до призової зони потрапити не зумів.

Читайте також: На PokerMatch повертаються турніри з мільйонними гарантіями

Що цікаво, турнірне життя винуватця торжества завершила стрімерша PokerMatch Іванна "Ivannessaa" Соя, яка прийняла 9-9 Тремзіна із кишеньковими А-А. До розв’язки турніру українка, утім, не добралась. А там на найбільш витривалих чекали солідні виплати, адже гарантію мільйонника учасники перебили на 278 тисяч гривень.

В топ-3 спортсмени уклали угоду, розділивши 6-значні призові. Трофей Tremzin’s Million PKO дістався покеристу із ніком "fl111". Чемпіон, включно із нокаутами, отримав 150 836 гривень призових. Гравець із ніком "realrocknrolla" поповнив банкрол на 150 497 гривень, а бронзовий призер "_casper" отримав 141 756 гривень.