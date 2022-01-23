Tremzin's Million PKO с бай-ином в 2,5 тысячи гривен предусматривал 5 входов на каждого игрока. Глеб Тремзин этой опцией воспользовался сполна, однако в призовую зону попасть не сумел.

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Что интересно, турнирную жизнь виновника торжества завершила стримерша PokerMatch Иванна "Ivannessaa" Соя, которая приняла 9-9 Тремзина с карманными А-А. До развязки турнира украинка, впрочем, не добралась. А там самых выносливых ждали солидные выплаты, ведь гарантию миллионника участники перебили на 278 тысяч гривен.

В топ-3 спортсмены заключили соглашение, разделив 6-значные призовые. Трофей Tremzin's Million PKO достался покеристу с ником "fl111". Чемпион, включая нокауты, получил 150 836 гривен призовых. Игрок с ником "realrocknrolla" пополнил банкролл на 150 497 гривен, а бронзовый призер "_casper" получил 141 756 гривен.