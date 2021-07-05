Нагадаємо, бізнесмен розпочинав хедз-ап поєдинок із перевагою у 750 тисяч доларів. Цю дистанцію Тайс мав відіграти за 20 тисяч роздач.

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Однак за 12 сесій поєдинку (майже 5 тисяч роздач) Лендон лідирував лише на 63,7 тисяч баксів. Що важливо, Біл не дозволяв суперникові домінувати за столом, ініціатива та агресія кочувала з рук в руки.

Тож Тайс вирішив скласти зброю. Він визнав, що відверто недооцінив суперника. Такий урок виявиться напрочуд недешевим: Лендон заплатить "вчителю" 376,5 тисяч "зелених"!

Тайс уже заявив, що готовий рухатися далі, він збирається реабілітуватися на WSOP online 2021.

Біл Перкінс продемонстрував справжню дорослу тактовність: бізнесмен подякував опонентові за гру. Також відзначив, що у «Тайса все вийде в майбутньому». А ще подякував своїм тренерам, які, за словами Біла, "за три місяці зробили зі справжнього фіша сильного гравця".