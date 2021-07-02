Отож, в останні дні покерно-футбольної заруби гравці розділять щонайменше 1 900 000 гривень, а також визначать тріумфатора Мейн Івенту з гарантією 1 000 000 гривень!

Читайте також: Понад 5 мільйонів гривень: джекпот для українських кеш-гравців подолав рекордну позначку

Усі турніри серії відбуватимуться у форматі прогресивного нокауту з мульти-ентрі (максимум 4 входи на гравця), ребаями та аддонами.

Топ-подією вікенду стане турнір Main Event Turbo PKO із гарантією 1 000 000 гривень. Подія розпочнеться в неділю, 4 липня, о 18:00 за Києвом та обіцяє неймовірний екшен. Як завжди, івенти такого масштабу приваблюють за столи велику кількість іменитих професіоналів та амбітних аматорів, тому нудьгувати не доведеться!

Крім того, Main Event непогано поповнить скарбничку очок учасників "Euro PONT Турніроманії", оскільки за кожний нокаут у ньому нараховуватимуться максимальні 3 бали!

До слова, у лідерборді Турніроманії із призовим фондом 250 000 гривень все вирішиться, буквально, на фінішній прямій. Тріумф у турнірі 250kTurbo PKO дозволив гравцеві kokalatee зміцнити своє лідерство, але це не означає, що ім'я володаря головного призу вже відоме. Впритул за лідером розташувалися переможці титульних турнірів серії bezpaniki та pavel1100. Переможець Турніроманії отримає приз у 50 000 гривень.