Напомним, бизнесмен начинал хедз-ап поединок с преимуществом в 750 тысяч долларов. Эту дистанцию Тайс должен был отыграть за 20 тысяч раздач.

Читайте также: PokerMatch дает шанс побороться за 1 000 000 гривен

Однако за 12 сессий поединка (почти 5 тысяч раздач) Лэндон вырвался вперед лишь на 63,7 тысяч баксов. Что важно, Билл не позволял сопернику доминировать за столом, инициатива и агрессия кочевала из рук в руки.

Поэтому Тайс решил сложить оружие. Он признал, что откровенно недооценил соперника. Такой урок окажется на удивление недешевым: Лэндон заплатит "учителю" 376,5 тысяч "зеленых"!

Тайс уже заявил, что готов двигаться дальше, он собирается реабилитироваться на WSOP online 2021.

Билл Перкинс продемонстрировал настоящую взрослую тактичность: бизнесмен тепло поблагодарил оппонента за игру. Также отметил, что у "Тайса все получится в будущем". А еще поблагодарил своих тренеров, которые, по словам Билла, "за три месяца сделали из настоящего фиша сильного игрока".