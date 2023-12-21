Інвестував 1 000 000 доларів в покер: визначився чемпіон найдорожчого турніру року

Микита Бодяковський став чемпіоном івенту Big One for One Drop і оформив свій найбільший виграш в кар’єрі. До того ж, покерний регуляр поповнив елітний клуб, куди за всю історію гри потрапили лише 7 покеристів.

Лише 17 покеристів змогли собі дозволити заплатити по 1 000 000 доларів за участь в турнірі Big One for One Drop, який повернувся в ігровий календар після 5-річної паузи. У грошах фінішували тільки четверо найкращих.

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Микита Бодяковський мав усі шанси стати бабл-боєм турніру, адже у топ-5 мав найкоротший стек – лише 19 ВВ. Утім, кілька вдалих виставлень і загалом прихильність фортуни, дозволили не лише отримати призові, а й

перемогти.



Вболівальники Маріо Мосбека / Фото PokerNews

У хедз-апі Бодяковський зійшовся із Маріо Мосбеком, колишнім професійним футболістом, який успішно опановує нову професію. Останній, попри суттєву перевагу за стеком – 83 ВВ проти 53 ВВ у Бодяковського, розгубив перевагу. В переломній роздачі Мосбек повністю оплатив стріт опоненту із двома парами.



Микита Бодяковський / Фото PokerNews

У вирішальному виставленні A9о Бодяковського встояли перед КJо австрійця. Обидвоє, до слова, оформили свій бест-кеш в кар’єрі. Маріо Мосбек отримав 4 663 950 доларів призових, а чемпіон – 7 114 500. Завдяки цьому виграшу Микита Бодяковський увірвався на сьому сходинку в All Time Money List, здолавши позначку у 50 мільйонів доларів призових за кар’єру.