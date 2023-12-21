Инвестировал 1 000 000 долларов в покер: определился чемпион самого дорогого турнира года

Никита Бодяковский стал чемпионом инвента Big One for One Drop и оформил свой самый большой выигрыш в карьере. К тому же покерный регуляр пополнил элитный клуб, куда за всю историю игры попали только 7 покеристов.

Только 17 покеристов смогли себе позволить заплатить по 1 000 000 долларов за участие в турнире Big One for One Drop, который вернулся в игровой календарь после 5-летней паузы. В деньгах финишировали только четверо лучших.

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Никита Бодяковский имел все шансы стать бабл-боем турнира, ведь в топ-5 имел самый мелкий стек – всего 19 ВВ. Впрочем, несколько удачных выставлений и в целом приверженность удачи, позволили не только получить призовые, но и победить.



Болельщики Марио Мосбека / Фото PokerNews

В хедз-апе Бодяковский сошелся с Марио Мосбеком, бывшим профессиональным футболистом, который успешно овладевает новой профессией. Последний, несмотря на существенное преимущество по стеку – 83 ВВ против 53 ВВ у Бодяковского, потерял преимущество. В переломной раздаче Мосбек полностью оплатил стрит оппоненту с двумя парами.



Никита Бодяковский / Фото PokerNews

В решающем выставлении A9о Бодяковского устояли перед КJо австрийца. Оба, к слову, оформили свой бест-кэш в карьере. Марио Мосбек получил 4 663 950 долларов призовых, а чемпион – 7 114 500. Благодаря этому выигрышу Никита Бодяковский ворвался на седьмую строчку в All Time Money List, преодолев отметку в 50 миллионов долларов призовых за карьеру.