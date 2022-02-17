Письменниця, яка давно проживає в Америці, працювала телепродюсером, пише для різних журналів і онлайн-видань, а також видала дві книги, що продаються найбільше за версією The New York Times.

Цікаво Відомий покерист роздав 5,7 мільярда доларів найбагатшої людини планети

Не так давно Марія Коннікова оголосила, що професійно зайнялася покером. Її наставником став всесвітньо відомий гравець Ерік Сайдел. Уже через рік дівчина оформила перемогу у великому турнірі, заробивши 84 600 доларів.

Граючи у покер, Марія продовжувала писати. Так, вперше про появу нової книги про покер заговорили ще у 2018 році. Але авторці довелося відкласти її написання, щоб більше зосереджуватись на покері. Зрештою, у 2020 році Коннікова нарешті опублікувала "Найбільший блеф", який отримав схвальні відгуки від читачів.

Тепер Global Poker Index оголосив, що вручить Марії Конніковій нагороду за її книгу про те, як досягти успіху професійному гравцеві у покер.