Статки Ілона Маска оцінюють у 242,4 мільярда доларів, в листопаді 2021 року підприємець пожертвував понад 5,7 мільярда на розвиток науки.

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Ілон Маск / фото Getty Images

Після оприлюднення фінансових звітів Маска, де фігурували ці цифри, представники Bloomberg зв’язались із отримувачами грантів і виявилось, що контактною особою фонду The Musk Foundation є Ігор Курганов. Російський покерист із німецьким паспортом знає як розпоряджатись грошима, інакше не виграв би за кар’єру 18,7 мільйона доларів призових лише в офлайн-покері.



Ігор Курганов та Лів Борі / фото Poker Central

Ще один важливий аргумент – Курганов уже давно займається благодійністю. У 2014 році покерист разом зі своєю нареченою Лів Борі та ще кількома успішними гравцями заснували фонд REG (Raise for Effective Giving). Віднедавна Ігор Курганов практично весь свій вільний час приділяє добрим справам, адже уже практично не виступає на покерних серіях.

За участі покериста, а саме він розглядав заявки на гранти, The Musk Foundation виділить солідну суму на дослідження у галузі відновлюваної енергії, освоєння космосу, педіатрії, інженерії та штучного інтелекту.