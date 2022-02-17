Писательница, давно проживающая в Америке, работала в качестве телевизионного продюсера, пишет для разных журналов и онлайн-изданий, а также издала две самые продаваемые книги по версии The New York Times.

Интересно Известный покерист раздал 5,7 миллиарда долларов самого богатого человека планеты

Не так давно Мария Конникова объявила, что профессионально занялась покером. Ее наставником стал всемирно-известный игрок Эрик Сайдел. Уже спустя год девушка оформила победу в крупном турнире, заработав 84 600 долларов.

Играя в покер, Мария не переставала писать. Так, впервые о появлении новой книги про покер заговорили еще в 2018 году. Но автору пришлось отложить написание своей книги, чтобы сосредоточиться на покере. В конце концов, в 2020 году Конникова опубликовала "Самый большой блеф". Книга получили позитивные отзывы от читателей.

Теперь Global Poker Index объявил, что вручит Марии Конниковой награду за ее книгу о том, как добиться успеха в качестве профессионального игрока в покер.