Перший The Venom у 2022 році зібрав 3 782 входи. Трансляція фінального столу розпочалася нестандартно. Усі фіналісти уклали угоду. 50% призових зафіксували по ICM, решту залишили на догравання.

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Найбільша сума призових дісталася гравцеві "100kunderrisk". За 2 місце він отримав 793 478 доларів. Переможець турніру австрієць Стефана "BoBomb14" Нємєц заробив 782 062 долари.

У мережі WPN Стефан Нємєц відіграв 363 турніри та не вигравав більше 7 500 доларів за один турнір. Його загальний профіт перед The Venom складав лише 942 долари.

Європейському ком'юніті австрієць відомий завдяки участі у шоу Фьодора Хольца, в межах якого покеристи збиралися на 12 днів на віллі в Альпах та вдосконалювали гру, а також просто весело проводили час.

Свою покерну кар'єру Стефан Нємєц розпочав в офлайні. Спочатку це були ігри у колі друзів, але потім австрієць навчився перемагати й у справжніх битвах. Найбільший виграш 73 795 доларів він отримав за 9 місце у Головній події WPT at Venetian у 2021 році.

Трансляція фінального столу The Venom: дивіться відео: