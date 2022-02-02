Протягом року в Далласі закрилися одразу кілька покерних клубів. Після послаблення ковідних обмежень активність гравців та прибуток в інших закладах почав рости.

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Ситуацією вирішив скористатися Майк Матусов. Це один із найвідоміших покеристів світу, відомий своєю прямолінійністю та гострими висловлюваннями на адресу інших гравців. Через це вже давно отримав прізвисько "The Mouth" (рот).

Під його керівництвом Poker House Dallas запрацював минулого тижня. У соціальних мережах одразу з'явилися фото оновленого руму.

Poker House Dallas / Фото assopoker.com

Поки що найактивніше там грають кеш на лімітах 1/2 долара у Холдем та Омаху. Підвищити інтерес до свого руму Матусов спробує завдяки турніру з призовим фондом 250 000 доларів, який відбудеться уже в лютому.