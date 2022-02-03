Первый The Venom в 2022 году собрал 3 782 входа. Трансляция финального стола началась нестандартно. Все финалисты заключили сделку, перераспределив пейджампы: 50% призовых зафиксировали по ICM, остальное оставили на доигровку.

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В итоге самую большую выплату в турнире получил игрок "100kunderrisk", занявший 2 место. Его приз 793 478 долларов. Но победителем турнира стал австриец Стефана "BoBomb14" Немец, который заработал 782 062 доллара.

В WPN Стефан Немец отыграл 363 турнира и не выигрывал больше 7 500 долларов за один турнир. Его общий профит перед The Venom составлял всего 942 доллара.

Европейскому комьюнити австриец известен благодаря участию шоу Федора Хольца, в рамках которого покеристы собирались на 12 дней на вилле в Альпах для учебы и веселого времяпровождения.

Стефан начал свою покерную карьеру в офлайне. Сначала это были игры в кругу друзей, но потом австриец научился побеждать и в настоящих сражениях. Самый большой выигрыш 73 795 долларов получил за 9 место в Главном событии WPT at Venetian в 2021 году.

Трансляция финального стола The Venom: смотрите видео: