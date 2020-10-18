Канадський покерист Майк Макдональд відомий не тільки своєю майстерністю за ігровим столом, що принесла йому понад 13 млн доларів турнірних призових, але й любов’ю до різноманітних парі.

Не так давно Майк не погано заробив на тих, хто не повірив у його баскетбольні таланти. Після кількох місяців тренувань він зумів забити 90 штрафних кидків зі 100, що є дуже хорошим результатом навіть для професійних баскетболістів. Тепер Макдональд вирішив взятися за інший вид спорту, який має куди більше спільного із покером – шахи.

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Канадець вирішив замахнутися на титул гросмейстера. Аби отримати такий необхідно виграти великий міжнародний турнір із шахів, або продемонструвати там такий рівень гри, який спонукає спеціальний Комітет кваліфікації ФІДЕ присудити це звання. Безумовно, що завдання це непросте, тому і ставки будуть відповідні.

Макдональд готовий поставити на свій успіх 4 млн доларів проти лише 400 тисяч від опонента. От тільки тому, хто вирішить погодитися на парі доведеться довгенько чекати на свій виграш. Майк хоче, аби ця ставка була безстроковою. Тобто на те, аби стати гросмейстером у нього буде увесь залишок життя. Опоненту, який прийме такі умови Макдональд запропонує аванс, та, вочевидь, впише відповідні пункти у власний заповіт.

Пропозиція канадця викликала чималий ажіотаж і детально обговорити її умови вже зголосилися, зокрема, Білл Перкінс і Ден Сміт. Фахівці переконані, що завдання отримати титул гросмейстера для Макдональда не є нездійсненним, утім витратити на це доведеться не менше 10 років.