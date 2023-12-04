Вже о 9 ранку в покерному закладі Wynn Las Vegas ніде яблуку упасти. Натовп зосередився біля столів низьких кеш-лімітів, гравці чекають своєї черги, щоб зіграти проти легенд гри Філа Айві та Гаса Хансена.

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Дружні покерні посиденьки влаштували організатори Світового покерного туру, не відмовивши собі у нагоді зайвий раз пропіарити покерний фестиваль WPT, який цими днями відбувається в столиці розваг.



Гас Хансен / Фото PokerNews

Обличчями заходу виступили покеристи, які не потребують представлення, але зайвий раз нагадати не завадить. Філ Айві – власник 10 браслетів WSOP і чемпіон WPT, 11-й у списку All Time Money List (41.2 млн доларів прихових). Гас Хансен – чемпіон WSOP, 3-разовий переможець турнірів WPT, зірка численних покерних телешоу. В останні роки данець відійшов від покерних справ, зокрема, через фінансові проблеми, відтак за грою та старими друзями дуже скучив.



Філ Айві / Фото PokerNews

В останній роки не часто бачу Філа, зараз я не дуже багато подорожую, адже у мене народився ще один син та й через цей COVID не було змоги. Але Філ Айві однозначно один із тих хлопців, яких я називаю своїми покерними друзяками. Тож мені завжди приємно знову пограти з ним, – розповів Хансен у короткому інтерв’ю.



Філ Айві та Гас Хансен із фанатом / Фото PokerNews

Чимало позитивних емоцій отримали й гості цього івенту. Фанати не лише отримали змогу поспілкуватись і пограти з кумирами, але й поборотись за крутий приз. Переможець своєрідної покерної хомки Сунао Кітахара отримав квиток на Головну події WPT з бай-іном 10 400 доларів. Незабаром в цьому турнірі розіграють рекордний в історії покеру гарантований призовий фонд у 40 000 000 доларів.