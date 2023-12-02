На початку 2024 року очікується прем'єра документального фільму про одного з найбільш суперечливих гравців в історії покеру Майка Матусова. Нещодавно він дав інтерв'ю, в якому відкрилися нові цікаві факти з його життя.

До теми Легенда повертається із забуття: Гас Хансен знову сяде за покерний стіл після 4-річної перерви

За свою кар'єру Майк Матусов виграв 4 браслети Світової серії покеру та понад 10 000 000 доларів призових. Він ніколи не цурався жорстких висловлювань на адресу суперників, за що отримав прізвисько "The Mouth", що в перекладі означає "Рот". Його надмірна балакучість неодноразово збивала з пантелику суперників, а з іншого боку багатьох це сильно бісило.

У недавньому інтерв'ю Матусов зізнався, що у 2016 році він захворів і це призвело до серйозних фінансових проблем. Він втратив віру, будинок і збанкрутував. "Мій мозок працював погано, якби мені не зробили операцію у найближчі кілька тижнів, я був би на 100% паралізований", – розповів Майк.

Позбутися боргів йому допоміг Даніель Негреану. Вони вже розрахувалися, але протягом кількох років Матусов почувався дуже пригніченим. Найголовнішим незакритим гештальтом Майка у покері залишається Зал слави. Його обурює той факт, що за останні 3 роки він виграв понад 3 000 000 доларів, а його й досі не внесли до Залу покерної слави.

Трейлер фільму про Майка Матусова: дивіться відео



