Гас Хансен, без сумніву, є легендарним покерним гравцем, одним із яскравих представників гри на старті нового тисячоліття. Утім, провальний банкрол-менеджмент і жага до реваншу зіграли із "Великим данцем" злий жарт.

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Востаннє Хансена бачили офлайн в липні 2019 року – данець потрапив у гроші (20 200 доларів призових) Головної події WSOP. Відтоді ні слуху ні духу. Однак, на порозі свого 50-річчя Хансен таки повертається у гру. Данець разом із Філом Айві та іншими профі проведуть своєрідний майстер-клас для своїх фанатів.



Гас Хансен / Фото PokerGO

Організатори WPT (Світового Покерного Туру) проведуть в Лас-Вегасі виставкову кеш-гру на невисоких лімітах за участі зірок гри та аматорів, давши старт масштабній покерній події. Впродовж трьох з половиною тижнів, до 23 грудня включно, на майстрів МТТ чекають чимало цікавих івентів, а вишенькою на торті стане Головна подія із рекордною для турнірного покеру гарантією.



Серія WPT / Фото somuchpoker

З 12 по 21 грудня в казино Wynn Las Vegas відбудеться турнір з безпрецедентним призовим фондом у 40 000 000 доларів. Наразі не відомо, чи по кишені бай-ін у 10 400 баксів Гасу Хансену. Але успішний виступ у цьому турнірі міг би закласти фундамент для повернення легенди у гру.