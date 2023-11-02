З 12 по 21 грудня в покерному закладі Wynn Las Vegas задіють максимальні засоби охорони. Адже тут у ці дні відбудеться турнір з безпрецедентною гарантією – 40 000 000 доларів.

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Минулоріч організатори Світового покерного туру в аналогічному турнірі гарантували учасникам 15 000 000 доларів, але призовий фонд, завдяки великій кількості охочих, вдалось перебити майже удвічі. Цьогоріч сума є ще більш вражаючою, досі жоден живий покерний турнір в історії не мав настільки великого гарантованого призового фонду. Утім і бай-ін в Головну подію буде чималим – 10 400 баксів. Щоправда, не усім доведеться так суттєво витратитись.



Покерна серія WPT / Фото World Poker Tour

До Головної події через сателіти і різноманітні акції відібрались чимало кваліфайєрів. Скажімо, ось цей чоловік з Аляски – золотошукач на пенсії Даніель Гілпін. Або ж ветеран війни в Іраку, батько 5 дітей, Чейз Маккамі. Загалом в рамках фестивалю WPT World Championship, який триватиме з 29 листопада до 23 грудня, відбудеться понад 30 турнірів.