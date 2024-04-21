Як станова тяга допомагає вигравати мільйони доларів: досвід королеви покеру

Одна з найуспішніших покеристок в історії Крістен Фоксен поділилася деякими рецептами свого успіху. Зокрема, наголосила на важливості здорового способу життя.

Фоксен зізнається, що на початку своєї кар’єри не приділяла достатньої уваги не лише здоровому харчуванню, чи спорту, але й навіть банальному відпочинку.

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Одного разу на EPT у Празі я грала хайролерські турніри – з усіх вилетіла. Замість того, щоб повечеряти і піти спати, я пішла грати турнір за тисячу доларів. У підсумку о 4 ранку я згрібала фішки, а наступного дня вже сиділа за столом об 11 ранку і була повністю розбита. Якщо ви приїхали на серію, складіть розклад і дотримуйтеся його. Пам'ятайте, що після відпочинку ви завжди будете грати краще,

– каже Фоксен.

В якусь мить Крістен все ж усвідомила, що подбавши про власний фізичний стан, вона зможе відчутно покращити і результати за столами.

Під час тренувань, коли я робила станову тягу і підіймала вагу більшу за власну, я почувалася сильною. Це відчуття переносилося і в покер. Не знаю, як це працює, але після станової тяги я почуваюся сильнішою за покерним столом. Я зараз намагаюся тренуватися по 4-5 разів на тиждень – це дуже допомагає за покерними столами,

– розповідає покеристка.

Такий підхід безумовно виправдав себе. До сьогодні Крістен виграла уже 7 мільйонів доларів лише у живих турнірах. За цим показником вона посідає другу сходинку серед усіх жінок в історії покеру. Більше виграла лише Ванесса Селбст (майже 12 мільйонів).

Важливіше за покер

Покерист Нік Юніс був одним з лідерів престижного турніру, де міг виграти понад 136 тисяч доларів. Утім, миттю покинув свій стек, коли отримав повідомлення, що його дружина народжує.