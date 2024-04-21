Как становая тяга помогает выигрывать миллионы долларов: опыт королевы покера

Одна из самых успешных покеристок в истории Кристен Фоксен поделилась некоторыми рецептами своего успеха. В частности, отметила важность здорового образа жизни.

Фоксен признается, что в начале своей карьеры не уделяла достаточного внимания не только здоровому питанию, или спорту, но и даже банальному отдыху.

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Однажды на EPT в Праге я играла хайроллерские турниры – из всех вылетела. Вместо того, чтобы поужинать и пойти спать, я пошла играть турнир за тысячу долларов. В итоге в 4 утра я сгребала фишки, а на следующий день уже сидела за столом в 11 утра и была полностью разбита. Если вы приехали на серию, составьте расписание и придерживайтесь его. Помните, что после отдыха вы всегда будете играть лучше,

– говорит Фоксен.

В какой-то момент Кристен все же осознала, что позаботившись о собственном физическом состоянии, она сможет ощутимо улучшить и результаты за столами.

Во время тренировок, когда я делала становую тягу и поднимала вес больше собственного, я чувствовала себя сильной. Это ощущение переносилось и в покер. Не знаю, как это работает, но после становой тяги я чувствую себя сильнее за покерным столом. Я сейчас стараюсь тренироваться по 4-5 раз в неделю – это очень помогает за покерными столами,

– рассказывает покеристка.

Такой подход безусловно оправдал себя. До сих пор Кристен выиграла уже 7 миллионов долларов только в живых турнирах. По этому показателю она занимает второе место среди всех женщин в истории покера. Больше выиграла только Ванесса Селбст (почти 12 миллионов).

Важнее покера

Покерист Ник Юнис был одним из лидеров престижного турнира, где мог выиграть более 136 тысяч долларов. Однако, в мгновение ока покинул свой стек, когда получил сообщение, что его жена рожает.