Останній тиждень на EPT у Парижі виявився особливо вдалим для американського хайролера Кріса Брюера. Спершу він оформив перемогу у турнірі за 25 000 євро, поклавши до кишені 357 180 євро.

Читайте також Український покерист Ростислав Сабіщенко лідирує після другого дня Main Event EPT у Парижі

Минуло кілька днів серії у Парижі як Брюер знову став чемпіоном в іншому хайролерському турнірі за 50 000 євро. Разом із трофеєм він отримав рекордні 959 520 євро призових. Ця перемога стала найбільшою у кар'єрі американця.

Кріс Брюер / Фото PokerNews

Таким чином тотальне невезіння Кріса Брюера у покері скінчилося. Американець не вигравав турнірів із травня 2022 року. Особливо не складалося у хайролерських подіях, де він часто вилітав на стадії баблу.