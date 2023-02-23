Головна подія паризького етапу EPT зібрала 1 606 входів, що дозволило сформувати призовий фонд у розмірі 7 708 000 євро. Переможця чекає ласий шматок від цього "пирога" – 1 170 000 євро.

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У третій день події пробилися 174 гравці. Всі уже в призах. Чипкаунт очолює українець Ростислав Сабіщенко зі стеком 180 ББ. На другій і третій позиції розташовуються відомі регуляри Гаррі Лодж та Ніклас Астедт.

Ще двоє українців продовжать гру у Day 3. На 55 місці чипкаунту зі стеком 64 ББ розташовується Станіслав Петрів, 66-й у списку Руслан Волков. Всі покеристи гарантували собі мінімальну виплату 10 650 євро.