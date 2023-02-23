Последняя неделя на EPT в Париже оказалась очень удачной для американского хайроллера Криса Брюэра. Сначала он оформил победу в турнире за 25 000 евро, получив вместе с трофеем 357 180 евро.
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Прошло всего несколько дней и Брюэр снова стал чемпионом. Ещё один хайроллерский ивент за 50 000 евро принёс ему рекордные 959 520 евро призовых. Эта победа стала крупнейшей в карьере американца.
Крис Брюэр / Фото PokerNews
Тотальное невезение Криса в покере закончилось. Американец не выигрывал турниры с мая 2022 года. Особенно ему не складывалось в хайроллерских событиях, где Брюэра часто вылетал на стадии баббла.
- в 2021 году вылетел в 6 из 8 событий с бай-инами от 100 000 долларов на баббле и пребаббле;
- в 2022 году вылетел на баббле турнира Coin Rivet Invitational за 200 000 долларов;
- в 2023 году вылетел на пребаббле в турнире PCA Super High Roller за 250 000 долларов.