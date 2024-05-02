Три мільйонери, легенда за фіналкою і гучний скандал: підсумки шаленого The Venom

У популярному американському румі ACR фінішував флагманський турнір The Venom. Змаганням не бракувало ні інтриги, ні зіркових учасників, ні навіть несподіваних скандалів.

Турнір зібрав понад 5 тисяч входів, що сформували вражаючий призовий фонд у 12 612 500 доларів. Втім, ще до завершення змагань серед учасників розгорівся гучний скандал.

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Пильним членам покерної спільноти вдалося з’ясувати, що один із гравців, який потрапив до призової зони, виявився ботом. До честі організаторів, вони спрацювали досить оперативно – акаунт заблокували, а призові, що мали дістатися шахраю, розділили між іншими учасниками.

Тож турнір продовжився і зрештою 9 щасливчиків опинилися за фінальним столом. Серед них в очі одразу кидалося ім’я Кріса Манімейкера – без перебільшення легенди покеру.

Що відомо про Кріса Манімейкера У 2003 році тоді бухгалтер Кріс Манімейкер за 40 доларів виграв сателіт на Головну подію WSOP та став переможцем турніру, заробивши 2,5 мільйона доларів. Це спровокувало справжній покерний бум у світі і зробило гру такою, як ми знаємо її сьогодні.

Потрапити на подіум The Venom Крісу, щоправда, не вдалося. Він розпочинав фінальний стіл з шостим стеком і саме на шостому місці опинився у підсумку. До гаманця Манімейкер поклав майже 400 тисяч доларів. А от трьом призерам дісталося мінімум по мільйону баксів, чемпіон же – гравець із ніком Texxassss – отримав 1,8 мільйона.

Держипільський запалює в онлайні

Український покерист Андрій Держипільський вже ушосте цього року потрапив за фінальний стіл елітарного турніру GGMillions. Цього разу наш земляк фінішував п’ятим і заробив 116 тисяч доларів.