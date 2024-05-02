Три миллионера, легенда за финалкой и громкий скандал: итоги безумного The Venom

В популярном американском руме ACR финишировал флагманский турнир The Venom. Соревнованиям хватало и интриги, и звездных участников, и даже неожиданных скандалов.

Турнир собрал более 5 тысяч входов, что сформировали впечатляющий призовой фонд в 12 612 500 долларов. Впрочем, еще до завершения соревнований среди участников разгорелся громкий скандал.

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Бдительным членам покерного сообщества удалось выяснить, что один из игроков, попавший в призовую зону, оказался ботом. К чести организаторов, они сработали достаточно оперативно – аккаунт заблокировали, а призовые, что должны были достаться мошеннику, разделили между другими участниками.

Поэтому турнир продолжился и в конце концов 9 счастливчиков оказались за финальным столом. Среди них в глаза сразу бросалось имя Криса Манимейкера – без преувеличения легенды покера.

Что известно о Крисе Манимейкере В 2003 году тогда бухгалтер Крис Манимейкер за 40 долларов выиграл сателлит на Главное событие WSOP и стал победителем турнира, заработав 2,5 миллиона долларов. Это спровоцировало настоящий покерный бум в мире и сделало игру такой, как мы знаем ее сегодня.

Попасть на подиум The Venom Крису, правда, не удалось. Он начинал финальный стол с шестым стеком и именно на шестом месте оказался в итоге. В кошелек Манимейкер положил почти 400 тысяч долларов. А вот трем призерам досталось минимум по миллиону баксов, чемпион же – игрок с ником Texxassss – получил 1,8 миллиона.

Держипильский зажигает в онлайне

Украинский покерист Андрей Держипильский уже в шестой раз в этом году попал за финальный стол элитарного турнира GGMillions. На этот раз наш земляк финишировал пятым и заработал 116 тысяч долларов.