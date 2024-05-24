Як вирватися до Лас-Вегаса з України і скільки це коштує: синьо-жовті готуються штурмувати WSOP

Один з найпомітніших останнім часом українських покеристів 22-річний Костянтин Kostya_Jock Гольський поділився планами на WSOP, що стартує вже наприкінці травня. Зокрема, розповів, як отримував візу до США.

Костя має легальні підстави для виїзду з України і на цю мить планує поїздку, втім, усе ще може змінитися.

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Я вже дуже очікую поїздку на WSOP. Ще не впевнений, чи 100% поїду, бо є спірні моменти, там закони постійно змінюються і все складно з цим. Я планую зіграти близько 34 турнірів. Не так і багато, але це все одно насичений графік, це гра кожного дня. Будуть фазові турніри, які граються кілька днів,

– розповідає Костя.

Із Гольським до Штатів вирушають й інші українські покеристи: Михайло Гутий, Юрій Сенчило, а вже на місці до них приєднається Ростислав Сабіщенко. Хлопці планують навіть жити разом упродовж серії.

Жити у Лас-Вегасі дорого, але дешевше, ніж описували люди. За весь час по 2 тисячі доларів потрібно скинутися. Тобто, не є критично, як описували, бо дехто брав за 15 тисяч на місяць. Ми обрали дуже гарне житло за оптимальну ціну. Так що пощастило нам тут,

– каже покерист.

Також Гольський поділився тим, як йому вдалося отримати американську візу, що часто непросто для українців, які прагнуть чкурнути за океан.

Зробив всі кроки, які потрібні. Ви можете погуглити в інтернеті. Моментів, як отримати, не те щоб багато. В принципі, я все зробив: подався на візу, потім приїхав у Краків, прийшов на співбесіду. Говорив все по ділу, все як є. Мене погодили. Це для мене досить цікавий досвід. Чесно, я хвилювався,

– зізнається Костя.

Нагадаємо, що легендарна серія WSOP у Лас-Вегасі стартує уже 28 травня.

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