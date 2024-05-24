Как вырваться в Лас-Вегас из Украины и сколько это стоит: сине-желтые готовятся штурмовать WSOP

Один из самых заметных в последнее время украинских покеристов 22-летний Константин Kostya_Jock Гольский поделился планами на WSOP, который стартует уже в конце мая. В частности, рассказал, как получал визу в США.

Костя имеет легальные основания для выезда из Украины и на данный момент планирует поездку, впрочем, все еще может измениться.

К теме Едва не проспал 20 тысяч долларов: украинец с курьезом стал призером SCOOP

Я уже очень ожидаю поездку на WSOP. Еще не уверен, или 100% поеду, потому что есть спорные моменты, там законы постоянно меняются и все сложно с этим. Я планирую сыграть около 34 турниров. Не так и много, но это все равно насыщенный график, это игра каждый день. Будут фазовые турниры, которые играются несколько дней,

– рассказывает Костя.

С Гольским в Штаты отправляются и другие украинские покеристы: Михаил Гутый, Юрий Сенчило, а уже на месте к ним присоединится Ростислав Сабищенко. Ребята планируют даже жить вместе на протяжении серии.

Жить в Лас-Вегасе дорого, но дешевле, чем описывали люди. За все время по 2 тысячи долларов нужно скинуться. То есть, не критично, как описывали, потому что некоторые брали за 15 тысяч в месяц. Мы выбрали очень хорошее жилье за оптимальную цену. Так что повезло нам здесь,

– говорит покерист.

Также Гольский поделился тем, как ему удалось получить американскую визу, что часто непросто для украинцев, которые стремятся уехать за океан.

Сделал все шаги, которые нужны. Вы можете погуглить в интернете. Моментов, как получить, не то чтобы много. В принципе, я все сделал: подался на визу, потом приехал в Краков, пришел на собеседование. Говорил все по делу, все как есть. Меня согласовали. Это для меня достаточно интересный опыт. Честно, я волновался,

– признается Костя.

Напомним, что легендарная серия WSOP в Лас-Вегасе стартует уже 28 мая.

Покерист за решеткой

Бизнесмен и покерист Рутгер Ханнен получил лишь полгода заключения, за вызванное им ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка.