Колишня зірка НБА Тоні Паркер засвітився на Головній Події WSOP

Легендарний екс-гравець "Сан-Антоніо Сперс" підкорює нові вершини. Тоні Паркер неодноразово вигравав чемпіонський перстень НБА, а тепер прагне здобути ще й золотий браслет Світової серії покеру.

Зіркового баскетболіста швидко впізнали за покерними столами в Лас-Вегасі, де набирає оберти Головна Подія WSOP. Тоні Паркер провів 17 сезонів у майці "Сан-Антоніо Сперс", 4 рази він приводив свою команду до чемпіонства та вигравав титул MVP. Однак у покерній грі Паркер виблискував не настільки яскраво, як колись на ігровому майданчику.

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Тоні Паркер завершив кар'єру гравця у 2019 році. Зараз він успішний бізнесмен, володіє кількома баскетбольними клубами та час від часу намагається опанувати давню мрію – виграти престижний покерний турнір. Екс-зірка НБА обрав Головну Подію WSOP – наймасштабніший івент серії, де змагаються тисячі учасників.

Витримати конкуренції в перший день турніру Паркер не зумів. Йому довелося виставлятися префлоп з KQs. Знайшовся опонент, який закрив його руку з AK. Пригоди на WSOP для зіркового баскетболіста завершилися доволі швидко, але Тоні пообіцяв, що повернеться на Світову серію покеру в наступному році.

Філ Гельмут сфотографувався з Тоні Паркером на WSOP / Фото Інстаграм Філа Гельмута

Також у своєму інтерв'ю Паркер розповів, що його улюбленим гравцем у покер є Філ Айві, хоча на WSOP цього року він запам'ятався спільним фото з іншим зірковим покеристом.