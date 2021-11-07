Перемогу у турнірі Poker Players Championship не даремно вважають не менш престижною, аніж тріумф в Головній події. Тут і квиток коштує чимало, і будь-хто не сяде грати цей івент.

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За регламентом турніру за 50 тисяч доларів спортсмени по черзі демонструють свій скіл у 9 різновидах покеру. Цього року за трофей Чіпа Різа боролись лише 63 претендентів, серед яких, що не ім’я, то зірка. Взяти хоча б фінальний стіл, де зібрались одразу троє власників трьох і більше браслетів WSOP.



Ден Кейтс / фото PokerNews

Утім, ані Елі Елезрі, ані Полу Вольпе, ні Раяну Ленгу не вдалось поповнити свій чималий трофейний доробок. Титул забрав епатажний Ден Кейтс, який на фіналці добряче розважився. Джанглмен помалював волосся у кислотний колір, довершивши образ кімоно одного із героїв аніме. Кейтс і поводив себе відповідно – багато жартував і в режимі реального часу заряджався аурою своїх підписників у соцмережах.

Як результат – перший золотий браслет Дена Кейтса і один із найбільших заносів американця на його покерному шляху. Чемпіон поклав до кишені 954 тисячі доларів і максимально наблизився до позначки у 10 мільйонів призових за кар’єру.



Дойл Брансон на WSOP 2021 / фото PokerNews

У хрещеного батька покеру Дойла Брансона браслетів WSOP у 10 разів більше, аніж у Дена Кейтса. Але, схоже, 88-річна легенда не проти і 11-й титул оформити. Дойл Брансон, який уже завершив покерну кар’єру, несподівано повернувся на WSOP. Але одним лише турніром для ветеранів не обмежився.

Поважний дідусь застрибнув у виснажливу Головну подію і полює за своїм уже третім титулом чемпіона світу. Брансон, як показала гра, своєї майстерності не розгубив. Легенда провернув кілька блефів і добре читав опонентів. Зрештою, пробився у другий день із непоганим стеком – 2,5 стартових, або ж 151 тисяча фішок.