Успішний український покерист та амбасадор PokerMatch Михайло Гутий розповів про те, чим привабив його український рум, які головні відмінності гри офлайн та онлайн і чому покер – це спорт.

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Михайле, минув місяць, як ти став амбасадором PokerMatch. Уже призвичаївся до нової ролі?

Гадаю, що так. За цей місяць я зіграв кілька турнірів офлайн, сидів за столом в худі PokerMatch, і знаєш, став відчувати більшу відповідальність. Знаю, що багато хто з гравців дивиться на мене, і намагаюся поводитись максимально по-спортивному. Хочу бути душею компанії за столом, спілкуватися, розповідати про PokerMatch, акції та турніри руму.

Мені здається, що це природно для тебе. Ти не "замикаєшся" за столом.

Так, на українських серіях я зазвичай завжди спілкуюся за столом. Коли стіл класний, усі розслаблені, то це задоволення від гри для всіх. Помітив іще таку штуку: коли мені весело, то я ще й кращу гру показую (посміхається). Тому намагаюся створити комфортну атмосферу і для інших, і для себе. Закордоном – трохи інакше. На ранній стадії я як класичний регуляр сиджу в навушниках, щоб не бовкнути зайвого. А ось на пізніх етапах мені навіть подобається поговорити англійською. Я не великий експерт по телсах, але мені здається, що я можу здобути якусь додаткову інформацію в роздачі, якщо говоритиму з опонентом.

Представлення Михайла Гутого в якості амбасадору PokerMatch / Фото PokerMatch

Як у твоєму житті з'явився PokerMatch?

Я зареєструвався влітку 2020 року. Анонсували серію PokerMatch UA Millions в онлайні. Це найприємніша для мене серія, з 2017 року їздив на всі етапи. Класний розклад, особливо прогресив-нокаут, чудові склади, атмосфера на серії, загалом, дуже подобається. А тут через ковід цю серію вирішили провести онлайн. Так от, я зареєструвався, грав усі турніри і в одному з них посів друге місце, отримавши 160 000 гривень. Так у мене з'явився банкрол на PokerMatch. Мені сподобалося поле, софт і взагалі вся атмосфера, я вже чекав якихось серій і масштабних турнірів. Я грав навіть за 500 гривень якісь регулярні турніри. Дуже гарне враження від руму склалося одразу, і задовго до того як стати амбасадором, я розповідав усім про PokerMatch і як там прикольно грати.

Назви три аргументи, чому варто грати на PokerMatch?

У першу чергу, це класний рум для новачків. Чудове місце, щоб прийти та випробувати свій покерний скіл. Вдосконалювати свою гру на PokerMatch легше через м'яке поле, і є варіанти дешевих лімітів. Просто з низів можна підійматися, мати невеликий банкрол та набивати руку. Другий момент – це відкритість руму. Я підписаний на телеграм-канал Руслана Бангерта "Директор покеру" з самого початку, і мені подобаються його пости про те, як працює покерний рум. Багато моментів обговорюються з гравцями, і це зворушує. А коли ти граєш на PokerMatch, ти почуваєшся частиною ком'юніті. Це щось таке українське, рідне, і це теж є дуже важливо.

Михайло Гутий і Руслан Бангерт за одним столом у турнірі / Фото PokerMatch

Ну й третє – це акції. Прості й доступні. Прочитав умови, натиснув "Узяти участь" і все – можеш отримувати додаткові призові в кеші та в турнірах. І ці акції йдуть нон-стоп для різних категорій гравців. Тож відкритість, легкість і доступність – ось, очевидно, головне.

У твоїй кар'єрі був особливий момент – перемога в турнірі WSOPE та чемпіонський браслет. Наскільки для тебе взагалі важливі такі нагороди?

Дуже важливі, і браслет WSOPE посідає особливе місце. Хочеться тепер другий, третій (посміхається). Дивився, як Філ Хельмут виграв свій 16-й браслет, і плакав. Це справді дуже зворушливо й важливо. Ти отримуєш нагороду за свою працю, і вона цінніша за гроші. В тому плані, що гроші ти так чи інак витратиш, вкладеш у банкрол, в подорожі, в якісь побутові потреби, а приз залишиться назавжди. Чи буду я "продавати" кубок якого-небудь турніру, якщо є шанс отримати більше призових, але не перше місце? Скажу так: якщо це справді цінний для мене приз, гратиму до кінця. Звичайно, бувають усякі моменти, але я стараюся в турнірах, де є трофеї, грати на чисту перемогу.

Михайло Гутий після перемоги на турнірі WSOPE / Фото PokerMatch

Ще один важливий штрих – це твоя гра за збірну України. Ти чемпіон світу й найкращий гравець Кубка Націй-2020. Тобі легше грати за себе чи за команду?

За збірну грати важче, звичайно. Але це, знаєш, така приємна відповідальність та крутий досвід. Думаю, що всі учасники команди зі мною погодяться. Грати в нашій дружній команді суцільне задоволення. Я вперше був на Кубкові Націй у Києві, ми жили всі разом у готелі "Братислава", і серед нас витав неймовірний командний дух. Ми збиралися після сесій, обговорювали роздачі, планували нову сесію. Неймовірно круті спогади.

Ну а коли виграли "золото" у 2020 році, була церемонія нагородження. Справжні герої українського спорту вийшли! Я навіть бабусі показав фото, де я з кубком і прапором. Мовляв, онук її справжній спортсмен, а не картяр якийсь. Уже хочеться нового великого турніру, щоб ми знову виграли (посміхається). У нас реально дуже сильна команда, яка може все!

Медаль Михайла Гутого за перемогу в Кубку Націй / Фото PokerMatch

Давай про плани. Ти маєш якусь глобальну мету в покері?

Хочеться якомога більше вигравати турнірів. Щоб кожний наступний рік був плюсовим за попередній. Такі цілі, гадаю, ставить собі кожний спортсмен. Хочеться, звичайно, нарешті дістатись до Лас-Вегаса й зіграти в Main Event WSOP. Я збирався вже це зробити, та американці відмовили у візі, подаватимусь ізнову. Хочеться вдосконалюватись, показувати стабільно високі результати. А найголовніше, для мене справді зараз важливим є статус амбасадора. Я можу розповідати про спортивний покер, популяризувати його. Пояснювати людям, що це справді спорт, а не "рулетка". У мене є досить аргументів, і в цьому я вбачаю зараз свою головну мету та місію.

Повну версію інтерв'ю можна знайти на сайті PokerMatch.