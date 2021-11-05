Успешный украинский покерист и амбассадор PokerMatch Михаил Гутый рассказал о том, чем его привлёк украинский рум, как ему играется онлайн и вживую, и почему покер – это спорт.

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Михаил, прошел месяц, как ты стал амбассадором PokerMatch. Уже обжился в новой роли?

Думаю, что да. За этот месяц я сыграл несколько турниров офлайн, сидел за столом в худи PokerMatch, и знаешь, стал ощущать больше ответственности. Знаю, что многие игроки смотрят на меня, и стараюсь вести себя максимально по-спортивному. Хочу быть душой компании за столом, общаться, рассказывать о PokerMatch, акциях и турнирах рума.

Мне кажется, что это естественно для тебя. Ты не "закрываешься" за столом.

Да, на украинских сериях я обычно всегда общаюсь за столом. Когда стол классный, все расслаблены, то это удовольствие от игры для всех. Заметил ещё такую штуку: когда мне весело, то я ещё и лучшую игру показываю. Поэтому стараюсь создать комфортную атмосферу и для других, и для себя. За границей – немного иначе. На ранней стадии я как классический регуляр сижу в наушниках, чтобы не сказать лишнего. А вот на поздних этапах мне даже нравится поговорить по-английски. Я не большой эксперт по теллсам, но мне кажется, я могу почерпнуть какую-то дополнительную информацию в раздаче, если буду говорить с оппонентом.

Представление Михаила Гутого в качестве амбассадора PokerMatch / Фото PokerMatch

Как в твоей жизни появился PokerMatch?

Я зарегистрировался летом 2020 года. Анонсировали серию PokerMatch UA Millions в онлайне. Это самая кайфовая для меня серия, с 2017 года ездил на все этапы. Классное расписание, особенно прогрессив-нокаут, отличные составы, атмосфера на серии, в общем, очень нравится. А тут из-за ковида эту серию решили провести онлайн. Так вот, я зарегался, играл все турниры и в одном из них занял второе место, получив сразу 160 000 гривен. Так у меня появился банкролл на PokerMatch. Мне понравилось поле, софт и вообще вся обстановка, и я уже ждал каких-то серий, крупных турниров, чтобы сыграть. В принципе не только крупных – играл даже за 500 гривен какие-то регулярные турниры. Очень хорошее впечатление от рума сложилось сразу, и задолго до того как стать амбассадором, я рассказывал всем про PokerMatch и как там прикольно играть.

Назови три аргумента, почему стоит играть на PokerMatch?

В первую очередь, это классный рум для новичков. Отличное место, чтобы прийти и попробовать свой покерный скилл. Совершенствовать свою игру на PokerMatch легче из-за мягкого поля, и есть варианты дешёвых лимитов. Прямо с самых низов можно подниматься, иметь небольшой банкролл и набивать руку. Второй момент – это открытость рума. Я подписан на телеграм-канал Руслана Бангерта "Директор покера" с самого начала, и мне нравятся его посты о том, как работает покерный рум. Многие моменты обсуждаются с игроками, и это подкупает. А когда ты играешь на PokerMatch, ты ощущаешь себя частью комьюнити. Это что-то такое украинское, родное, и это тоже очень важно. Чувствуешь себя не просто кружочком за столом, а частью большого украинского покерного движения

Михаил Гутый и Руслан Бангерт за одним столом на турнире / Фото PokerMatch

Ну и третье – это акции. Простые и доступные. Прочитал условия, нажал "Участвовать" и всё – можешь получать дополнительные призовые и в кэше, и в турнирах. И эти акции идут нон-стоп для разных категорий игроков. Так что открытость, лёгкость и доступность – вот, пожалуй, главное.

В твоей карьере был особенный момент – победа в турнире WSOPE и чемпионский браслет. Насколько для тебя вообще важны такие награды?

Очень важны, и браслет WSOPE занимает особое место. Хочется теперь второй, третий (улыбается). Смотрел, как Фил Хельмут выиграл свой 16-й браслет, и плакал. Это действительно очень трогательно и важно. Ты получаешь награду за свой труд, и она ценнее денег. В том плане, что деньги ты так или иначе потратишь, вложишь в банкролл, в путешествия, в какие-то бытовые нужды, а приз остаётся навсегда. Буду ли я "продавать" кубок какого-то турнира, если есть шанс получить больше призовых, но не первое место? Скажу так: если это действительно ценный для меня приз, буду играть до конца. Конечно, бывают всякие моменты, но я стараюсь в турнирах, где есть трофеи, играть на чистое топ-1.

Михаил Гутый после победы на турнире WSOPE / Фото PokerMatch

Ещё один важный штрих – это твоя игра за сборную Украины. Ты чемпион мира и лучший игрок Кубка Наций-2020. Тебе легче играть за себя или за команду?

За сборную играть тяжелее, конечно. Но это, знаешь, такая приятная ответственность и крутой опыт. Думаю, что все участники команды со мной согласятся. Играть в нашей дружной команде одно удовольствие. Я впервые был на Кубке Наций в Киеве, мы жили все вместе в гостинице "Братислава", и у нас царил невероятный командный дух. Мы собирались после сессий, обсуждали раздачи, планировали новую сессию. Очень крутые воспоминания.

Ну а когда выиграли "золото" в 2020 году, была церемония награждения. Настоящие герои украинского спорта получились! Я вот даже бабушке показал фотографию, где я с кубком и флагом. Мол, внук её действительно спортсмен, а не картёжник какой-то. Уже хочется новый большой турнир, чтобы мы снова выиграли (улыбается). У нас реально очень сильная команда, которая может всё!

Давай о планах. У тебя есть какая-то глобальная цель в покере?

Хочется как можно больше выигрывать турниров. Чтобы каждый следующий год был "плюсовее" предыдущего. Такие цели, думаю, ставит себе каждый спортсмен. Хочется, конечно, наконец-то добраться до Лас-Вегаса и сыграть в Main Event WSOP. Я собирался уже сделать это, но американцы отказали в визе, буду подаваться снова. Хочется совершенствоваться, показывать стабильно высокие результаты. А самое главное, для меня действительно сейчас важен статус амбассадора. Я могу рассказывать о спортивном покере, популяризировать его. Объяснять людям, что это действительно спорт, а не "рулетка". У меня есть достаточно аргументов, и в этом я вижу сейчас свою главную цель и миссию.

Интервью подготовил Евгений Смертенко. Полная версия доступна на сайте PokerMatch.