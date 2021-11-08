Бывшая звезда НБА Тони Паркер засветился на Главном Событии WSOP

Легендарный экс-игрок "Сан-Антонио Спёрс" покоряет новые вершины. Тони Паркер неоднократно получал чемпионский перстень в НБА, а теперь рассчитывает выиграть еще и золотой браслет Мировой серии покера.

Звездного игрока быстро узнали за покерными столами в Лас-Вегасе, где набирает обороты Главное Событие WSOP. Тони Паркер провел 17 сезонов в майке "Сан-Антонио Спёрс", 4 раза он приводил свою команду к чемпионству и выигрывал звание MVP. Однако в покерных сражениях Паркер сверкал не так ярко, как когда-то на игровой площадке.

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Тони Паркер завершил карьеру в 2019 году. Сейчас он успешный бизнесмен, владелец нескольких баскетбольных клубов. Время от времени пытается осуществить давнюю мечту – выиграть престижный покерный турнир. Экс-звезда НБА выбрал для этого Главное Событие WSOP – самый масштабный ивент серии, где соревнуются тысячи участников.

Выдержать конкуренцию в первый день турнира Паркер не сумел. Ему пришлось выставляться префлоп с KQs. Нашелся оппонент, закрывший его руку с AK. Приключения на WSOP для звездного баскетболиста завершились довольно быстро, но Тони пообещал, что вернется на Мировую покерную серию в следующем году.

Фил Хельмут сфотографировался с Тони Паркером на WSOP / Фото Инстаграм Фила Хельмута

Также в своем интервью Паркер рассказал, что его любимым игроком в покер является Фил Айви, хотя на WSOP в этом году он запомнился совместным фото с другим звездным покеристом.