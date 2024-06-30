Виживання посеред пустелі: несподівані труднощі участі у WSOP

Світова серія покеру (WSOP) відбувається у Лас-Вегасі, що розташований буквально посеред пустелі Мохаве у штаті Невада. Тож покеристам часто доводиться змагатися не лише з суперниками, але й побутовими умовами.

Деталями свого перебування у Вегасі поділилася покеристка і відома стрімерка Кейтлін Комескі.

До теми Відправить дружину на передчасну пенсію: аматор виграв турнір ветеранів на WSOP

Я тут у Вегасі, вже близько чотирьох тижнів. Мій перший тиждень почався дуже добре, з п'ятьма потрапляннями у призи, але це були невеликі виграші. Утім, з того часу почалася суха смуга, і справи пішли гірше. Думаю, у мене було близько шести-семи входів без виграшів, але це стандартне явище, треба бути готовою до провалів,

– розповідає Кейтлін.

За слова покеристки для того, щоб добитися успіху у Вегасі, замало лише добре грати у покер. Необхідно ще й серйозно дбати про себе.

Я п'ю багато води. Перебувати тут, у пустелі, дуже важко. Я намагаюся якомога більше ходити пішки. У мене тут немає спортзалу, тому ходьба – моя основна вправа. 10 000 кроків можна зробити у паузах між турнірами. Тепер я збираюся зіграти в Головній події. Насправді моя найбільша мета – це витривалість і підтримання темпу,

– каже Комескі.

Головна подія WSOP-2024 з бай-іном 10 тисяч доларів стартує уже 3 липня. До слова, брати участь у Main Event планують і чимало українських покеристів.

Українка конкурує з найкращими покеристками світу

Українська покеристка Анастасія Кнапп, яка мешкає у США, продовжує боротися за тріумф у жіночому турнірі WSOP. У грі залишилося 36 покеристок, а переможниця отримає понад 170 тисяч доларів.