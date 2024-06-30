Выживание посреди пустыни: неожиданные трудности участия в WSOP
Источник:Poker.org
Мировая серия покера (WSOP) проходит в Лас-Вегасе, который расположен буквально посреди пустыни Мохаве в штате Невада. Поэтому покеристам часто приходится соревноваться не только с соперниками, но и бытовыми условиями.
Деталями своего пребывания в Вегасе поделилась покеристка и известная стримерша Кейтлин Комески.
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Я здесь в Вегасе, уже около четырех недель. Моя первая неделя началась очень хорошо, с пятью попаданиями в призы, но это были небольшие выигрыши. Впрочем, с того времени началась сухая полоса, и дела пошли хуже. Думаю, у меня было около шести-семи входов без выигрышей, но это стандартное явление, надо быть готовой к провалам,
– рассказывает Кейтлин.
По слова покеристки для того, чтобы добиться успеха в Вегасе, мало только хорошо играть в покер. Необходимо еще и серьезно заботиться о себе.
Я пью много воды. Находиться здесь, в пустыне, очень тяжело. Я стараюсь как можно больше ходить пешком. У меня здесь нет спортзала, поэтому ходьба – мое основное упражнение. 10 000 шагов можно сделать в паузах между турнирами. Теперь я собираюсь сыграть в Главном событии. На самом деле моя самая главная цель – это выносливость и поддержание темпа,
– говорит Комески.
Главное событие WSOP-2024 с бай-ином 10 тысяч долларов стартует уже 3 июля. К слову, участвовать в Main Event планируют и немало украинских покеристов.
Украинка конкурирует с лучшими покеристками мира
Украинская покеристка Анастасия Кнапп, которая живет в США, продолжает бороться за триумф в женском турнире WSOP. В игре осталось 36 покеристок, а победительница получит более 170 тысяч долларов.