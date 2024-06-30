На WSOP визначились чергові власники золотих браслетів. В турнірі Seniors High Roller NLH цей трофей розіграли уперше в історії.

До теми Дідусі-розбишаки: майже 400 тисяч доларів отримав переможець турніру ветеранів на WSOP

Дебютний турнір хайролерів для гравців віком 50+ викликав чималий ажіотаж – івент зібрав аж 680 входів. Чемпіонові, відтак, дісталась чимала сума у 573 876 доларів. Марк Чеквік, який оформив свій лише другий в житті ITM на WSOP, уже знає, куди витратить виграш.

Моя дружина працює вчителькою в школі уже 24 роки. До пенсії їй залишилось ще 9 років, але я пообіцяв, якщо виграю цей турнір, допоможу їй на рік швидше піти на відпочинок, -

прокоментував свою перемогу Марк Чеквік.

У променях слави гріється і ще один аматор Гектор Беррі, для якого гра у покер це не більше ніж хобі. Британець інвестував лише 600 баксів в турнір WSOP PokerNews Deepstack і отримав солідні дивіденди. Пристрасті під час турніру, розповідає чемпіон, вирували несамовиті.

Ігрова зала нагадувала божевільню. Аргентинці волали після перемоги збірної на Кубку Америки з футболу. Десь збоку Негреану святкував виграш браслету. А я сидів і мізкував над тим, як захистити великий блайнд. В цьому році зіграв лише на 5 турнірах і переміг. Завдяки цьому виграшу, спробую зіграти у дорожчих івентах WSOP, -

розповів Гектор Беррі.



Гектор Беррі / Фото PokerNews

600 доларів британець перетворив на 282 876, адже турнір зібрав солідну кілополяну із 5 110 входів.

Аргентинець "на стадіоні"виграв понад мільйон доларів

Франко Спітале виграв один із найбільш масових турнірів на цьогорічній Світовій серії покеру. Івент зібрав майже 11 тисяч учасників.