Ladies No-Limit Hold'em Championship з бай-іном тисячу доларів зібрав 1 245 входів, серед яких і дві представниці України.

До теми Дідусі-розбишаки: майже 400 тисяч доларів отримав переможець турніру ветеранів на WSOP

Діана Калетіна покинула змагання на 325 сходинці, натомість Анастасія Кнапп продовжує боротьбу зі ще 35 покеристками, які змогли пробитися до третього змагального дня. Після першого дня Настя узагалі посідала другу сходинку чіп-каунту, однак, не змогла затриматися так високо надовго.

Зараз українка, що не перший рік мешкає у США, займає 22 місце зі стеком 535 000 фішок (близько 33 великих блайндів) при середньому стеку майже 700 тисяч. Кнапп уже гарантувала собі мінімум 4 205 доларів призових. А от переможниця жіночого турніру отримає понад 170 тисяч. Наразі чіп-каунт очолює японка Шіна Окамото.

Українська королева покеру запалює на WSOP

Пропустити жіночий турнір вирішила одна з найсильніших українських покеристок Ольга Єрмольчева. Однак, це не заважає їй досягати успіху в інших змаганнях. Ольга уже 5 разів потрапляла до призової зони WSOP-2024, а ще перемогла в одному з сайд-івентів.