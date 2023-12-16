Чемпіон світу "полює" на грубі гроші: Хосейн Енсан – серед лідерів рекордного покерного турніру

Переможець Головної події WSOP 2019 року перебуває на верхніх щаблях чип-каунту WPT World Championship, де розігрують безпрецедентний гарантований призовий фонд.

Турнір WPT World Championship з бай-іном 10 400 доларів, який повинен стати масною крапкою у покерному сезоні, виходить на екватор. Боротьбу за рекордний гарантований призовий фонд у 40 000 000 доларів продовжують 1375 покеристів.

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Учасники, а їх на старті чотирьох флайтів першого ігрового дня було 3 835, уже знають, за що змагатимуться. Чемпіон отримає фантастичні 5 678 000 доларів, а кожен із 480 найкращих гравців заробить щонайменше 18 700 баксів.



Ченс Корнут / Фото WPT

Серед претендентів на солідні призові є й українці, не бракує у списку учасників й зіркових покерних імен. Одразу за спиною чип-лідера Кайла Хо (1 211 000 фішок) розташувався власник трьох браслетів WSOP Ченс Корнут (1 130 000). А от чемпіон світу 2019 року Хосан Енсейн (1 100 000) замикає трійку лідерів перед стартом другого ігрового дня. Чемпіон грандіозного покерного івенту визначиться 21-го грудня.