Чемпион мира "охотится" на жирные деньги: Хосейн Энсан – среди лидеров рекордного турнира

Победитель Главного события WSOP 2019 находится на верхней ступени чип-каунта WPT World Championship, где разыгрывают беспрецедентный гарантированный призовой фонд.

Турнир WPT World Championship с бай-ином 10 400 долларов, который должен стать жирной точкой в покерном сезоне, выходит на экватор. Борьбу за рекордный гарантированный призовой фонд в 40 000 000 долларов продолжают 1375 покеристов.

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Участники, а их на старте четырех флайтов первого игрового дня было 3835, уже знают, за что будут соревноваться. Чемпион получит фантастические 5 678 000 долларов, а каждый из 480 лучших игроков заработает не менее 18 700 долларов.



Ченс Корнут / Фото WPT

Среди претендентов на солидные призовые есть и украинцы, хватает в списке участников и звездных покерных имен. Сразу за спиной чип-лидера Кайла Хо (1 211 000 фишек) расположился владелец трех браслетов WSOP Ченс Корнут (1 130 000). А вот чемпион мира 2019 года Хосан Энсейн (1 100 000) замыкает тройку лидеров перед стартом второго игрового дня. Чемпион грандиозного покерного инвента определится 21 декабря.