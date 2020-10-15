Позиція у покері, чи місце знаходження гравця стосовно кнопки "дилер", відіграє ключову роль у побудові стратегії на роздачу. До когорти пізніх, а відтак і зручних позицій, можна зарахувати "хайджек".

Покерний термін "хайджек" (англ. hijack) цілком відповідає етимології слова. Мовою жаргону "хайджек" – це грабіжник. Відтак, не складно здогадатись, до чого спонукає гравця перебування у цій позиції за столом.

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Після "хайджека", рухаючись за годинниковою стрілкою, свої рішення приймають гравці на "кат-оффі" і "баттоні". І саме вони часто "атакують" опонентів на блайндах. "Хайджек", своєю чергою, може позбавити їх такого задоволення, власноруч поцупивши те, що погано лежить.

Очевидно, що такі дії є доволі ризикованими, адже попереду – одразу четверо суперників, які перебувають у кращій позиції на префлопі. Тож не варто зловживати із "крадіжками" у позиції "хайджек" без "робочої" руки, або ж, якщо суперники попереду не сповідують тайтовий стиль гри.