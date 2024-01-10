Global Poker Awards відкриває голосування серед фанів за найкращих представників покеру-2023
Джерело:Global Poker Index
Global Poker Index анонсує відкриття прийому заявок для присудження нагород Global Poker Awards, які визначать найвищі досягнення у світі покеру в 2023 році.
Цього року вперше глобальний покерний індекс оприлюднив можливі номінації для більшості категорій, щоб врахувати голоси фанатів і гарантувати, що гідні кандидати не залишаться непоміченими.
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GPI запрошує покерне товариство проголосувати за імена та організації у 19 категоріях, що будуть визначати кращих представників галузі. 5-та щорічна церемонія нагородження відбудеться цієї зими в студії PokerGO в Лас-Вегасі.
За які 19 категорій можна віддати свої голоси
Усі ці категорії відкриті для публічних голосувань, що робить це унікальним заходом у покерному світі. Кожен фанат може подати до трьох заявок у кожній категорії, сприяючи формуванню офіційного списку номінантів, який буде оприлюднено найближчими тижнями.
Нижче наведені 19 категорій, в яких покерна громадськість може проголосувати за своїх фаворитів з 2023 року:
- найкращий виступ за фінальним столом;
- вибір вболівальників: найкраща роздача;
- найкращий стрімер;
- найкращий відеоблогер;
- найкращий творець короткометражного контенту (в середньому від 30 секунд до 3 хвилин);
- найкращий трофей;
- найкраща інновація в живому турнірному покері;
- найкращий представник індустрії;
- найкращий турнірний директор;
- найкращий івент;
- найкращий тур/кругосвітній турнір середнього рівня;
- приз глядацьких симпатій: найкращий живий стрім;
- найкращий окремий фестиваль/серія;
- найкращий мовник;
- найкращий подкаст;
- найкращий Twitter/X-персонаж;
- найкращий медіаконтент: письмовий;
- найкращий медіаконтент: відео;
- найкращий медіаконтент: фото.
Нагороди Global Poker Awards / pokerstrategy.com
Кращого гравця покеру-2023 вже визначили
Вже визначено кілька переможців, зокрема, Бін Венг – "Гравець року" за версією Global Poker Index, Крістен Фоксен у категорії "Гравчиня року" та Нік Пупілло – "Mid-Major POY".
Їхні досягнення також будуть відзначені на вечірці в PokerGO Studio. Ця ініціатива призначена для підтримки та визнання внеску покерної спільноти у розвиток галузі.