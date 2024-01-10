Global Poker Awards відкриває голосування серед фанів за найкращих представників покеру-2023

10 січня 2024, 16:10
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Джерело:

Global Poker Index

Global Poker Index анонсує відкриття прийому заявок для присудження нагород Global Poker Awards, які визначать найвищі досягнення у світі покеру в 2023 році.

Цього року вперше глобальний покерний індекс оприлюднив можливі номінації для більшості категорій, щоб врахувати голоси фанатів і гарантувати, що гідні кандидати не залишаться непоміченими.

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GPI запрошує покерне товариство проголосувати за імена та організації у 19 категоріях, що будуть визначати кращих представників галузі. 5-та щорічна церемонія нагородження відбудеться цієї зими в студії PokerGO в Лас-Вегасі.

За які 19 категорій можна віддати свої голоси

Усі ці категорії відкриті для публічних голосувань, що робить це унікальним заходом у покерному світі. Кожен фанат може подати до трьох заявок у кожній категорії, сприяючи формуванню офіційного списку номінантів, який буде оприлюднено найближчими тижнями.

Нижче наведені 19 категорій, в яких покерна громадськість може проголосувати за своїх фаворитів з 2023 року:

  1. найкращий виступ за фінальним столом;
  2. вибір вболівальників: найкраща роздача;
  3. найкращий стрімер;
  4. найкращий відеоблогер;
  5. найкращий творець короткометражного контенту (в середньому від 30 секунд до 3 хвилин);
  6. найкращий трофей;
  7. найкраща інновація в живому турнірному покері;
  8. найкращий представник індустрії;
  9. найкращий турнірний директор;
  10. найкращий івент;
  11. найкращий тур/кругосвітній турнір середнього рівня;
  12. приз глядацьких симпатій: найкращий живий стрім;
  13. найкращий окремий фестиваль/серія;
  14. найкращий мовник;
  15. найкращий подкаст;
  16. найкращий Twitter/X-персонаж;
  17. найкращий медіаконтент: письмовий;
  18. найкращий медіаконтент: відео;
  19. найкращий медіаконтент: фото.


Нагороди Global Poker Awards /  pokerstrategy.com

Кращого гравця покеру-2023 вже визначили

Вже визначено кілька переможців, зокрема, Бін Венг – "Гравець року" за версією Global Poker Index, Крістен Фоксен у категорії "Гравчиня року" та Нік Пупілло – "Mid-Major POY".

Їхні досягнення також будуть відзначені на вечірці в PokerGO Studio. Ця ініціатива призначена для підтримки та визнання внеску покерної спільноти у розвиток галузі.

Автор: Северин Трач