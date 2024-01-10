Global Poker Awards відкриває голосування серед фанів за найкращих представників покеру-2023

Global Poker Index анонсує відкриття прийому заявок для присудження нагород Global Poker Awards, які визначать найвищі досягнення у світі покеру в 2023 році.

Цього року вперше глобальний покерний індекс оприлюднив можливі номінації для більшості категорій, щоб врахувати голоси фанатів і гарантувати, що гідні кандидати не залишаться непоміченими.

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GPI запрошує покерне товариство проголосувати за імена та організації у 19 категоріях, що будуть визначати кращих представників галузі. 5-та щорічна церемонія нагородження відбудеться цієї зими в студії PokerGO в Лас-Вегасі.

За які 19 категорій можна віддати свої голоси

Усі ці категорії відкриті для публічних голосувань, що робить це унікальним заходом у покерному світі. Кожен фанат може подати до трьох заявок у кожній категорії, сприяючи формуванню офіційного списку номінантів, який буде оприлюднено найближчими тижнями.

Нижче наведені 19 категорій, в яких покерна громадськість може проголосувати за своїх фаворитів з 2023 року:

найкращий виступ за фінальним столом; вибір вболівальників: найкраща роздача; найкращий стрімер; найкращий відеоблогер; найкращий творець короткометражного контенту (в середньому від 30 секунд до 3 хвилин); найкращий трофей; найкраща інновація в живому турнірному покері; найкращий представник індустрії; найкращий турнірний директор; найкращий івент; найкращий тур/кругосвітній турнір середнього рівня; приз глядацьких симпатій: найкращий живий стрім; найкращий окремий фестиваль/серія; найкращий мовник; найкращий подкаст; найкращий Twitter/X-персонаж; найкращий медіаконтент: письмовий; найкращий медіаконтент: відео; найкращий медіаконтент: фото.



Нагороди Global Poker Awards / pokerstrategy.com

Кращого гравця покеру-2023 вже визначили

Вже визначено кілька переможців, зокрема, Бін Венг – "Гравець року" за версією Global Poker Index, Крістен Фоксен у категорії "Гравчиня року" та Нік Пупілло – "Mid-Major POY".

Їхні досягнення також будуть відзначені на вечірці в PokerGO Studio. Ця ініціатива призначена для підтримки та визнання внеску покерної спільноти у розвиток галузі.