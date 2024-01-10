Global Poker Awards открывает голосование среди фанатов за лучших представителей покера-2023
Источник:Global Poker Index
Global Poker Index анонсирует открытие приема заявок для присуждения наград Global Poker Awards, которые определят самые высокие достижения в мире покера в 2023 году.
В этом году впервые глобальный индекс покера обнародовал возможные номинации для большинства категорий, чтобы учесть голоса фанатов и гарантировать, что достойные кандидаты не останутся незамеченными.
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GPI приглашает покерное общество проголосовать за имена и организации в 19 категориях, определяющих лучших представителей отрасли. 5-я ежегодная церемония награждения состоится этой зимой в студии PokerGO в Лас-Вегасе.
За какие 19 категорий можно отдать свои голоса
Все эти категории открыты для публичных голосований, что делает это уникальным мероприятием в мире покера. Каждый фанат может подать до трех заявок в каждой категории, способствуя формированию официального списка номинантов, который будет обнародован в ближайшие недели.
Ниже приведены 19 категорий, в которых покерная общественность может проголосовать за своих фаворитов с 2023 года:
- лучшее выступление за финальным столом;
- выбор болельщиков: лучшая раздача;
- лучший стример;
- лучший видеоблогер;
- лучший создатель короткометражного контента (в среднем от 30 секунд до 3 минут);
- лучший трофей;
- лучшая инновация в живом турнирном покере;
- лучший представитель индустрии;
- лучший турнирный директор;
- лучший ивент;
- лучший тур/кругосветный турнир среднего уровня;
- приз зрительских симпатий: лучший живой стрим;
- лучший отдельный фестиваль/серия;
- лучший вещатель;
- лучший подкаст;
- лучший Twitter/X-персонаж;
- лучший медиаконтент: письменный;
- лучший медиаконтент: видео;
- лучший медиаконтент: фото.
Награды Global Poker Awards / pokerstrategy.com
Лучшего покер-2023 уже определили
Уже определены несколько победителей, в частности, Бин Венг – "Игрок года" по версии Global Poker Index, Кристен Фоксен в категории "Гравчина года" и Ник Пупилло - "Mid-Major POY".
Их достижения также будут отмечены на вечеринке в PokerGO Studio. Эта инициатива предназначена для поддержки и признания вклада покерного сообщества в развитие отрасли.