Global Poker Awards открывает голосование среди фанатов за лучших представителей покера-2023

10 января 2024, 16:10
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Global Poker Index

Global Poker Index анонсирует открытие приема заявок для присуждения наград Global Poker Awards, которые определят самые высокие достижения в мире покера в 2023 году.

В этом году впервые глобальный индекс покера обнародовал возможные номинации для большинства категорий, чтобы учесть голоса фанатов и гарантировать, что достойные кандидаты не останутся незамеченными.

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GPI приглашает покерное общество проголосовать за имена и организации в 19 категориях, определяющих лучших представителей отрасли. 5-я ежегодная церемония награждения состоится этой зимой в студии PokerGO в Лас-Вегасе.

За какие 19 категорий можно отдать свои голоса

Все эти категории открыты для публичных голосований, что делает это уникальным мероприятием в мире покера. Каждый фанат может подать до трех заявок в каждой категории, способствуя формированию официального списка номинантов, который будет обнародован в ближайшие недели.

Ниже приведены 19 категорий, в которых покерная общественность может проголосовать за своих фаворитов с 2023 года:

  1. лучшее выступление за финальным столом;
  2. выбор болельщиков: лучшая раздача;
  3. лучший стример;
  4. лучший видеоблогер;
  5. лучший создатель короткометражного контента (в среднем от 30 секунд до 3 минут);
  6. лучший трофей;
  7. лучшая инновация в живом турнирном покере;
  8. лучший представитель индустрии;
  9. лучший турнирный директор;
  10. лучший ивент;
  11. лучший тур/кругосветный турнир среднего уровня;
  12. приз зрительских симпатий: лучший живой стрим;
  13. лучший отдельный фестиваль/серия;
  14. лучший вещатель;
  15. лучший подкаст;
  16. лучший Twitter/X-персонаж;
  17. лучший медиаконтент: письменный;
  18. лучший медиаконтент: видео;
  19. лучший медиаконтент: фото.


Награды Global Poker Awards / pokerstrategy.com

Лучшего покер-2023 уже определили

Уже определены несколько победителей, в частности, Бин Венг – "Игрок года" по версии Global Poker Index, Кристен Фоксен в категории "Гравчина года" и Ник Пупилло - "Mid-Major POY".

Их достижения также будут отмечены на вечеринке в PokerGO Studio. Эта инициатива предназначена для поддержки и признания вклада покерного сообщества в развитие отрасли.

Автор: Северин Трач